Минобороны: ВСУ потеряли под Курском около шести тысяч военных

25 августа 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили 72 танка и 31 боевую машину ВСУ на Курском направлении Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.