В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.
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В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.