Минобороны: ВСУ потеряли под Курском около шести тысяч военных

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВС РФ уничтожили 72 танка и 31 боевую машину ВСУ на Курском направлении Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.

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В ходе боевых действий на курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери, они составляют около шести тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Также уничтожено значительное количество военной техники, включая 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. Уточняется, что за последние сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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