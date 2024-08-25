Путин заслушал доклады командиров о ситуации на границе с Украиной

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Командиры, участвующие в боях в Курской области, доложили ситуацию президенту РФ Владимиру Путину, заявили в telegram-канале Кремля
Командиры, участвующие в боях в Курской области, доложили ситуацию президенту РФ Владимиру Путину, заявили в telegram-канале Кремля Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады командиров из Курской области. Они, в числе прочего, доложили ему об обстановке на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Кремля.

«Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. По их данным, командиры доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также внесли предложения ппо развитию ситуации в их зонах ответственности.

Известно, что о ситуации докладывали командиры:

  • 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота;
  • 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота;
  • отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады
  • 56-го десантно-штурмового полка;
  • 51-го парашютно-десантного полка.

Ранее стало известно, что ВСУ с начала вторжения в Россию в Курской области потеряли почти шесть тысяч бойцов. Также ВС РФ уничтожило значительное количество техники на курском направлении: 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров. 

Также Путин принял провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской доложили президенту о противодействии вторгшимся в Россию силам Украины и о результатах проведения СВО. Эту информацию передает деловое издание «Взгляд».

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Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады командиров из Курской области. Они, в числе прочего, доложили ему об обстановке на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Кремля. «Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. По их данным, командиры доложили президенту об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также внесли предложения ппо развитию ситуации в их зонах ответственности. Известно, что о ситуации докладывали командиры: Ранее стало известно, что ВСУ с начала вторжения в Россию в Курской области потеряли почти шесть тысяч бойцов. Также ВС РФ уничтожило значительное количество техники на курском направлении: 72 танка, 31 боевую машину пехоты и 58 бронетранспортеров.  Также Путин принял провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской доложили президенту о противодействии вторгшимся в Россию силам Украины и о результатах проведения СВО. Эту информацию передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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