Свердловский суд смягчил наказание мигранту, дававшему взятку ФСБ, чтобы прикрыть жену

Суд в Нижнем Тагиле выпустил из колонии мигранта, дававшего крупную взятку ФСБ
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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) смягчил наказание Батыру Гагиеву, осужденному в Ингушетии за попытку дать взятку оперативнику ФСБ, который вскрыл факт хищения денег в детском садике «Золотой ключик», где работала супруга Гагиева. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

По версии следствия, Гагиев предложил два миллиона рублей силовику, чтобы тот закрыл глаза на действия его супруги. Она, как установил суд в Ингушетии, фиктивно трудоустроила на работу в садик нескольких людей, за которых получала зарплату. Сотрудник ФСБ отказался брать деньги и задержал Гагиева.

Магасский райсуд Ингушетии 23 марта 2023 года приговорил мужчину к штрафу в размере 2,5 млн рублей. По версии ингушских СМИ, Гагиев якобы заплатил крупную взятку судье, чтобы получить мягкое наказание (официально информация не подтверждена). Однако приговор был изменен в апелляции. Вместо штрафа Батыру назначили пять лет колонии общего режима. Наказание он отбывает в Нижнем Тагиле. Его адвокат пытался оспорить это решение в кассации, но не смог.

В июне текущего года Тагилстроевский райсуд удовлетворил ходатайство Гагиева о замене неотбытой части наказания (это чуть более трех лет) принудительными работами. Это решение обжаловала прокуратура. Апелляция будет рассмотрена 26 августа в Свердловском областном суде.

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Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) смягчил наказание Батыру Гагиеву, осужденному в Ингушетии за попытку дать взятку оперативнику ФСБ, который вскрыл факт хищения денег в детском садике «Золотой ключик», где работала супруга Гагиева. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. По версии следствия, Гагиев предложил два миллиона рублей силовику, чтобы тот закрыл глаза на действия его супруги. Она, как установил суд в Ингушетии, фиктивно трудоустроила на работу в садик нескольких людей, за которых получала зарплату. Сотрудник ФСБ отказался брать деньги и задержал Гагиева. Магасский райсуд Ингушетии 23 марта 2023 года приговорил мужчину к штрафу в размере 2,5 млн рублей. По версии ингушских СМИ, Гагиев якобы заплатил крупную взятку судье, чтобы получить мягкое наказание (официально информация не подтверждена). Однако приговор был изменен в апелляции. Вместо штрафа Батыру назначили пять лет колонии общего режима. Наказание он отбывает в Нижнем Тагиле. Его адвокат пытался оспорить это решение в кассации, но не смог. В июне текущего года Тагилстроевский райсуд удовлетворил ходатайство Гагиева о замене неотбытой части наказания (это чуть более трех лет) принудительными работами. Это решение обжаловала прокуратура. Апелляция будет рассмотрена 26 августа в Свердловском областном суде.
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