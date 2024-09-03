Новым владельцем квартиры Михаила Шаца* стал бывший вице-губернатор Ленобласти

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Ранее квартира на Моховой улице принадлежала Михаилу Шацу*
Ранее квартира на Моховой улице принадлежала Михаилу Шацу* Фото:

Личность нового владельца квартиры шоумена Михаила Шаца* (признан иноагентом в России) раскрыта. Этой жилплощадью теперь владеет бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев.

«Новым владельцем квартиры Шаца стал Георгий Богачев», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что квартира на Моховой улице площадью 82 квадратных метра изначально продавалась за 40 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. В итоге цена была снижена на семь миллионов, и в марте квартира была продана за 33 миллиона рублей.

Георгий Богачев, работающий в бизнесе более 30 лет, с 2012 по 2015 год был вице-губернатором Ленинградской области. После госслужбы он вернулся в строительный сектор, возглавив Союз строительных организаций региона. В настоящее время занимается развитием базы отдыха «Илоранта» и является совладельцем трех компаний в Санкт-Петербурге, включая логистическую, риэлторскую и гостиничную.

Телеведущий Михаил Шац ранее заявлял, что остался бы в России ради дочери, но она уехала с матерью и сестрой. Он отмечал, что после 24 февраля принял решение покинуть страну, когда вся его семья уже уехала. Шац также сказал, что не исключает возможности, что больше не вернется в Россию.

*Михаил Шац признан иноагентом в России

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Личность нового владельца квартиры шоумена Михаила Шаца* (признан иноагентом в России) раскрыта. Этой жилплощадью теперь владеет бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. «Новым владельцем квартиры Шаца стал Георгий Богачев», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что квартира на Моховой улице площадью 82 квадратных метра изначально продавалась за 40 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. В итоге цена была снижена на семь миллионов, и в марте квартира была продана за 33 миллиона рублей. Георгий Богачев, работающий в бизнесе более 30 лет, с 2012 по 2015 год был вице-губернатором Ленинградской области. После госслужбы он вернулся в строительный сектор, возглавив Союз строительных организаций региона. В настоящее время занимается развитием базы отдыха «Илоранта» и является совладельцем трех компаний в Санкт-Петербурге, включая логистическую, риэлторскую и гостиничную. Телеведущий Михаил Шац ранее заявлял, что остался бы в России ради дочери, но она уехала с матерью и сестрой. Он отмечал, что после 24 февраля принял решение покинуть страну, когда вся его семья уже уехала. Шац также сказал, что не исключает возможности, что больше не вернется в Россию. *Михаил Шац признан иноагентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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