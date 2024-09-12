Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за ударов по России

Маск: разрешение США на удары ВСУ по РФ — шаг к третьей мировой войне

12 сентября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что разрешение США на удары ВСУ вглубь России — шаг к мировой войне Фото: U.S. Air Force /Justin R. Pacheco новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения по поводу возможности начала третьей мировой войны. По его мнению, такой риск возрастает в случае использования Украиной западного оружия для нанесения ударов по России. «Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск в социальной сети X. Таким образом он охарактеризовал возможные последствия решения США разрешить Украине использовать американское оружие оружие для ударов вглубь России. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал намерение Вашингтона как новый шаг к эскалации конфликта. Позиция России остается категорически против использования дальнобойных ракетных систем для ударов по ее территории, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений между странами и росту напряженности на международной арене. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский передал госсекретарю Штатов Энтони Блинкену план Украины по использованию дальнобойных ракет для ударов по России и «список вероятных целей». Встреча между политиками прошло после того, как США объявили о выделении более 700 миллионов долларов на поддержку Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск выразил опасения по поводу возможности начала третьей мировой войны. По его мнению, такой риск возрастает в случае использования Украиной западного оружия для нанесения ударов по России. «Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск в социальной сети X. Таким образом он охарактеризовал возможные последствия решения США разрешить Украине использовать американское оружие оружие для ударов вглубь России. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал намерение Вашингтона как новый шаг к эскалации конфликта. Позиция России остается категорически против использования дальнобойных ракетных систем для ударов по ее территории, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений между странами и росту напряженности на международной арене. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский передал госсекретарю Штатов Энтони Блинкену план Украины по использованию дальнобойных ракет для ударов по России и «список вероятных целей». Встреча между политиками прошло после того, как США объявили о выделении более 700 миллионов долларов на поддержку Киева.