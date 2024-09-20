«Бесит, когда корзинки бросают где попало»: анонимная колонка продавца магазина федеральной сети

Пермяки чаще всего воруют из магазинов кофе, мясо и алкоголь

21 сентября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Продавцы очень просят оставлять корзинки в специально отведенных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полтора года назад житель Перми устроился на работу в продуктовый магазин известной сети. Об этой странице биографии у него остались, в целом, неплохие воспоминания. О том, сколько зарабатывают кассиры, что чаще всего воруют покупатели и не надоедало ли ему постоянно прятать свежее молоко в глубине полок, пермяк анонимно рассказал URA.RU. Почему решил стать продавцом Я пошел работать продавцом в продуктовый магазин известной сети вынужденно. После института сидел без дела. Увидел, что в магазин рядом с домом требуется продавец и устроился. Удобно. График работы разный. Можно выбрать пять дней в неделю с 08:00 до 17:00 (потом два выходных) или два через два с 11:00 до 23:00. В обязанности продавца кассира обычно входят выкладка товара, выставление ценников, обслуживание покупателей на кассе и в зале. На администрации магазина лежит проверка товаров с исходящим сроком годности, нанесение уценки, переборка и списание фруктов-овощей. Зарплата зависит в большей степени от ставки и премии, ну или от оклада, если вы —администрация. У тех, кто только устроился в магазин, она составляет около 30 тысяч, потом тысяч 35. Когда я стал администратором магазина, то получал около 40 тысяч. Отношение к покупателям Естественно, с покупателями лучше не ругаться, мы всегда старались мирно разрешить ситуацию. Если на магазин прилетит жалоба, премию уменьшат всем сотрудникам. Такая, своего рода, коллективная ответственность. Какое-то отдельное серьезное наказание продавцу не грозит, максимум — выговор от начальства. Да, мы действительно должны переставлять поближе продукты, у которых срок годности — на грани. То же молоко. Иначе продавцы рискуют получить списание, если товар не купят. Постоянно двигать бутылки и пакеты, конечно, надоедает. ЧП и кражи в магазине Из самых проблемных ситуаций мне запомнились несколько. Например, однажды я пришел на смену, а оказалось, что ночью нас ограбили. Потом было большое разбирательство. А еще как-то два алкаша пытались затеять драку прямо в магазине, но мы все же уговорили их провести свой спарринг на улице. Пару раз электричество отключалось и приходилось магазин закрывать. Я бы не назвал это «трэшем», но это вносит разнообразие в рутинные процессы, так что определенно запоминается. Что касается краж, то это — дело повсеместное. Самое странное, что пытались украсть — это пара носков. Но вообще выносят обычно что-то относительно недешевое: тушенку, сыр, крепкий алкоголь, шоколад, кофе и мясо. Некоторые пытаются взять даже пиво или какую-то другую мелочь. Дети в основном берут какие-нибудь энергетики, жвачки и батончики. Мы сами, когда школьниками были, честно говоря, тоже баловались такими историями. Поэтому я детей понимаю. Тем более что они в силу возраста не осознают, что это преступление, для них это шалость. Но вот уже взрослых и сознательных людей я понять не могу. Если тебе что-то нужно — так заработай и купи. Плюсы и минусы в работе Больше всего бесили глупые вопросы от покупателей и неумение (или нежелание) читать ценники. А еще — когда корзинки и тележки бросают, где попало. Или когда передумали брать какой-то товар и просто кладут его в другом конце зала, на полке с другими продуктами. Это очень раздражает. Пожалуйста, цените работу сотрудников. Еще из раздражающих вещей могу выделить локальные инвентаризации. Это когда каждый день приходит несколько заданий на пересчет какой-то конкретной группы товара, например, сыра, колбасы, молочных коктейлей. Всякая мелочь (вроде жвачек) и весовой товар очень раздражали. К примеру, сыр. Вы покупаете конкретную единицу товара, но у каждой единицы есть свой вес. И чтобы посчитать все количество сыра определенной марки, нужно «пропикивать» терминалом каждый кусок и вносить в базу. А если это просто штучный товар, как пачка лапши, то достаточно «пикнуть» одну пачку, а потом посчитать и вбить количество. Положительных моментов — два. Мне лично очень нравилось закрывать магазин. А еще — общаться с постоянными покупателями. Мы с коллегами в разговоре о каком-то покупателе, даже не зная его имени, легко понимали, о чем речь: «А вот помнишь ту девушку? Она с собакой еще ходит. И дочка у нее маленькая. Обычно вот это и это покупает? Вспомнил? Так вот, она мне такооое рассказала». Вот в таком духе. До сих пор, когда иду по улице, люди со мной здороваются. Кстати, я до сих пор помню вкусовые пристрастия постоянных клиентов. Порой на кассе сам спрашивал, не забыл ли человек что-то, что берет постоянно. Еще была бабушка, которая очень любила молочку одного производителя. Она каждый день приходила и спрашивала, есть ли свежий кефир, а он был не всегда. Не знаю, зачем я это помню… Да, спустя полтора года я уволился. Все-таки это было временное пристанище, нашел работу, которая мне больше нравится. Но опыт был очень интересный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полтора года назад житель Перми устроился на работу в продуктовый магазин известной сети. Об этой странице биографии у него остались, в целом, неплохие воспоминания. О том, сколько зарабатывают кассиры, что чаще всего воруют покупатели и не надоедало ли ему постоянно прятать свежее молоко в глубине полок, пермяк анонимно рассказал URA.RU. Я пошел работать продавцом в продуктовый магазин известной сети вынужденно. После института сидел без дела. Увидел, что в магазин рядом с домом требуется продавец и устроился. Удобно. График работы разный. Можно выбрать пять дней в неделю с 08:00 до 17:00 (потом два выходных) или два через два с 11:00 до 23:00. В обязанности продавца кассира обычно входят выкладка товара, выставление ценников, обслуживание покупателей на кассе и в зале. На администрации магазина лежит проверка товаров с исходящим сроком годности, нанесение уценки, переборка и списание фруктов-овощей. Естественно, с покупателями лучше не ругаться, мы всегда старались мирно разрешить ситуацию. Если на магазин прилетит жалоба, премию уменьшат всем сотрудникам. Такая, своего рода, коллективная ответственность. Какое-то отдельное серьезное наказание продавцу не грозит, максимум — выговор от начальства. Да, мы действительно должны переставлять поближе продукты, у которых срок годности — на грани. То же молоко. Иначе продавцы рискуют получить списание, если товар не купят. Постоянно двигать бутылки и пакеты, конечно, надоедает. Из самых проблемных ситуаций мне запомнились несколько. Например, однажды я пришел на смену, а оказалось, что ночью нас ограбили. Потом было большое разбирательство. А еще как-то два алкаша пытались затеять драку прямо в магазине, но мы все же уговорили их провести свой спарринг на улице. Пару раз электричество отключалось и приходилось магазин закрывать. Я бы не назвал это «трэшем», но это вносит разнообразие в рутинные процессы, так что определенно запоминается. Что касается краж, то это — дело повсеместное. Самое странное, что пытались украсть — это пара носков. Дети в основном берут какие-нибудь энергетики, жвачки и батончики. Мы сами, когда школьниками были, честно говоря, тоже баловались такими историями. Поэтому я детей понимаю. Тем более что они в силу возраста не осознают, что это преступление, для них это шалость. Но вот уже взрослых и сознательных людей я понять не могу. Если тебе что-то нужно — так заработай и купи. Больше всего бесили глупые вопросы от покупателей и неумение (или нежелание) читать ценники. А еще — когда корзинки и тележки бросают, где попало. Или когда передумали брать какой-то товар и просто кладут его в другом конце зала, на полке с другими продуктами. Это очень раздражает. Пожалуйста, цените работу сотрудников. Еще из раздражающих вещей могу выделить локальные инвентаризации. Это когда каждый день приходит несколько заданий на пересчет какой-то конкретной группы товара, например, сыра, колбасы, молочных коктейлей. Всякая мелочь (вроде жвачек) и весовой товар очень раздражали. К примеру, сыр. Вы покупаете конкретную единицу товара, но у каждой единицы есть свой вес. И чтобы посчитать все количество сыра определенной марки, нужно «пропикивать» терминалом каждый кусок и вносить в базу. А если это просто штучный товар, как пачка лапши, то достаточно «пикнуть» одну пачку, а потом посчитать и вбить количество. Положительных моментов — два. Мне лично очень нравилось закрывать магазин. А еще — общаться с постоянными покупателями. До сих пор, когда иду по улице, люди со мной здороваются. Кстати, я до сих пор помню вкусовые пристрастия постоянных клиентов. Порой на кассе сам спрашивал, не забыл ли человек что-то, что берет постоянно. Еще была бабушка, которая очень любила молочку одного производителя. Она каждый день приходила и спрашивала, есть ли свежий кефир, а он был не всегда. Не знаю, зачем я это помню… Да, спустя полтора года я уволился. Все-таки это было временное пристанище, нашел работу, которая мне больше нравится. Но опыт был очень интересный.