Эрдоган заявил, что хочет встретиться с Асадом на фоне войны на Ближнем Востоке

21 сентября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться в президентом Сирии для стабилизации двусторонних отношений Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к проведению встречи с президентом Сирии Башаром Асадом с целью нормализации двусторонних отношений между странами. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира в регионе. «Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Сейчас мы ждем ответа от другой стороны. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание Hurriyet . Эрдоган также сказал, что текущее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину. Ранее газета Turkiye сообщала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться впервые за десять лет. При этом к концу июля 2024 года управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к проведению встречи с президентом Сирии Башаром Асадом с целью нормализации двусторонних отношений между странами. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира в регионе. «Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Сейчас мы ждем ответа от другой стороны. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание Hurriyet. Эрдоган также сказал, что текущее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину. Ранее газета Turkiye сообщала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться впервые за десять лет. При этом к концу июля 2024 года управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи.