Эрдоган заявил, что хочет встретиться с Асадом на фоне войны на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к проведению встречи с президентом Сирии Башаром Асадом с целью нормализации двусторонних отношений между странами. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира в регионе.
«Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Сейчас мы ждем ответа от другой стороны. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание
Эрдоган также сказал, что текущее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину.
Ранее газета Turkiye сообщала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться впервые за десять лет. При этом к концу июля 2024 года управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.