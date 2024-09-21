Эрдоган заявил, что хочет встретиться с Асадом на фоне войны на Ближнем Востоке

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Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться в президентом Сирии для стабилизации двусторонних отношений Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к проведению встречи с президентом Сирии Башаром Асадом с целью нормализации двусторонних отношений между странами. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира в регионе.

«Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Сейчас мы ждем ответа от другой стороны. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание Hurriyet.

Эрдоган также сказал, что текущее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину.

Ранее газета Turkiye сообщала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться впервые за десять лет. При этом к концу июля 2024 года управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность к проведению встречи с президентом Сирии Башаром Асадом с целью нормализации двусторонних отношений между странами. Ожидается, что такой шаг поможет установлению стабильности и мира в регионе. «Мы выступили с призывом по этому вопросу и выразили готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Сейчас мы ждем ответа от другой стороны. Мы к этому готовы. Как две страны с мусульманским населением, мы хотим как можно скорее осуществить это единство», — заявил Эрдоган. Его слова приводит турецкое издание Hurriyet. Эрдоган также сказал, что текущее затишье в Сирии способствует поиску окончательного решения конфликта. Он подчеркнул, что миллионы сирийцев ждут возращения на родину. Ранее газета Turkiye сообщала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Сирии Башар Асад могут встретиться впервые за десять лет. При этом к концу июля 2024 года управления разведки Сирии и Турции уже провели как минимум три встречи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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