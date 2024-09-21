ВС РФ нанесли удар по 10 бригадам ВСУ в Курской области

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Группировка «Север» нанесла поражение 10 украинским бригадам в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка.

Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери.

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За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка. Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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