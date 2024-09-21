Армия и оружие ВС РФ нанесли удар по 10 бригадам ВСУ в Курской области 21 сентября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 + Группировка «Север» нанесла поражение 10 украинским бригадам в Курской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка. Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка. Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям