За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка.
Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери.
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За прошедшие сутки группировка «Север» успешно атаковала десять украинских бригад, а также предотвратила попытки контратак на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в сообщении МО. В результате этих действий группировка «Север» смогла не только нанести урон противнику, но и предотвратить его попытки контратаки в районе населенных пунктов Камышевка и Любимовка. Ранее сообщалось о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Курской области. В ходе отражения атак на курском направлении украинские войска понесли серьезные потери.