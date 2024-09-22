Ведущие маркетплейсы попросили Минцифры поддержать продажи алкоголя по биометрии

Крупные российские маркетплейсы обратились в Минцифры с предложением поддержать продажу алкоголя через проверку возраста по биометрии. Об этом говорится в письме, которое направила в ведомство ассоциация компаний интернет-торговли.
«Ассоциация компаний, включая Wildberries, Ozon, „Яндекс маркет“, просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию. Инициативу предлагается рассмотреть в правительстве России», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо представителей маркетплейсов.
Уточняется, что в Минцифры уже подтвердили получение письма. Предложение представителей онлайн-торговли обсуждается заинтересованными лицами.
Ранее Минздрав выступал против онлайн-торговли алкоголем. В ведомстве считали, что это увеличит доступность напитков для молодежи.
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