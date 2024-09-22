22 сентября 2024

Ведущие маркетплейсы попросили Минцифры поддержать продажи алкоголя по биометрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь хотят продавать после проверки биометрии
Алкоголь хотят продавать после проверки биометрии Фото:

Крупные российские маркетплейсы обратились в Минцифры с предложением поддержать продажу алкоголя через проверку возраста по биометрии. Об этом говорится в письме, которое направила в ведомство ассоциация компаний интернет-торговли.

«Ассоциация компаний, включая Wildberries, Ozon, „Яндекс маркет“, просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию. Инициативу предлагается рассмотреть в правительстве России», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо представителей маркетплейсов.

Уточняется, что в Минцифры уже подтвердили получение письма. Предложение представителей онлайн-торговли обсуждается заинтересованными лицами.

Ранее Минздрав выступал против онлайн-торговли алкоголем. В ведомстве считали, что это увеличит доступность напитков для молодежи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупные российские маркетплейсы обратились в Минцифры с предложением поддержать продажу алкоголя через проверку возраста по биометрии. Об этом говорится в письме, которое направила в ведомство ассоциация компаний интернет-торговли. «Ассоциация компаний, включая Wildberries, Ozon, „Яндекс маркет“, просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию. Инициативу предлагается рассмотреть в правительстве России», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо представителей маркетплейсов. Уточняется, что в Минцифры уже подтвердили получение письма. Предложение представителей онлайн-торговли обсуждается заинтересованными лицами. Ранее Минздрав выступал против онлайн-торговли алкоголем. В ведомстве считали, что это увеличит доступность напитков для молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...