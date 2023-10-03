В Минздраве оценили предложение продавать алкоголь через интернет

Минздрав не поддержал идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
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Алексей Кузнецов заявил, что онлайн-торговля алкоголем приведет к увеличению его потребления Фото:

Минздрав выступил против онлайн-торговли алкоголем, так как это увеличит доступность напитков. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков», — сообщил Кузнецов в беседе с «Ведомостями». По его словам, данная идея приведет к увеличению объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.

По его словам, алкоголь считается фактором риска для развития многих заболеваний. Кузнецов подчеркнул, что продажа алкоголя негативно влияет на демографию страны. Он отметил, что РФ стремится к повышению продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем, передает телеканал 360. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение.

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Минздрав выступил против онлайн-торговли алкоголем, так как это увеличит доступность напитков. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков», — сообщил Кузнецов в беседе с «Ведомостями». По его словам, данная идея приведет к увеличению объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними. По его словам, алкоголь считается фактором риска для развития многих заболеваний. Кузнецов подчеркнул, что продажа алкоголя негативно влияет на демографию страны. Он отметил, что РФ стремится к повышению продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем, передает телеканал 360. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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