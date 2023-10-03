В Минздраве оценили предложение продавать алкоголь через интернет

Минздрав выступил против онлайн-торговли алкоголем, так как это увеличит доступность напитков. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков», — сообщил Кузнецов в беседе с «Ведомостями». По его словам, данная идея приведет к увеличению объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними.
По его словам, алкоголь считается фактором риска для развития многих заболеваний. Кузнецов подчеркнул, что продажа алкоголя негативно влияет на демографию страны. Он отметил, что РФ стремится к повышению продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем, передает телеканал 360. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.