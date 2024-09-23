«Известия»: российские банки отказываются принимать доллары

Банки РФ практически полностью перестали принимать от населения долларовую наличность, если она хотя бы чуть помята или испорчена другим образом. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. Участники рынка отмечают, что тренд, сформировавшейся в последнее время, применим и к западным финансовым организациям.
«Крупные кредитные организации имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками. Раньше компании принимали поврежденные доллары и евро для их отправки за границу и последующего обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для РФ закрыты, а во внутреннем сегменте такие купюры не востребованы», — подтвердили данные в пресс-службе ВТБ, пишут «Известия».
Подобное отношение к долларам наблюдается во всем мире. Сейчас ветхие банкноты не принимают даже в магазинах, а владельцев отправляют для обмена купюр в банки, заявил эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков.
По его словам, сообщество экономистов из-за произошедшего разделилось на два лагеря. Одни уверены, что это спланированная кампания США по избавлению от ветхих банкнот. Другие верят в так называемую теорию заговора, и якобы Вашингтон таким образом пытается снизить свой огромный внешний долг.
Ранее финансовые организации России попали под западные ограничения. Позже крупные американские банки начали блокировать счета россиян. США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в обход санкций.
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