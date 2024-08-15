Крупные банки США блокируют счета россиян

Крупные американские банки блокируют счета некоторым российским клиентам, когда те пытаются попасть в онлайн-кабинеты из РФ. Об этом сообщили юристы.
«Банки США могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента», — объяснили опрошенные РБК юристы.
В компании ASB Consulting Group подобные случаи фиксируются последние полтора года. В Pen & Paper замечают увеличение числа блокировок счетов российских пользователей с конца прошлого года.
Раннее в Национальном клиринговом центре заявили о намерении принять меры для возвращения долларов США и евро участникам торгов и их клиентам, которые стали недоступны из-за частичной блокировки валютного обеспечения, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы вывести деньги из западных банков во время блокировки, нужно воспользоваться услугами посредников. Также есть возможность перевести средства на счета в дружественных или нейтральных стран, советует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
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