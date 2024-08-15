Крупные банки США блокируют счета россиян

16 августа 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Трудности возникают, когда пользователи пытаются зайти в онлайн-кабинеты из России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Крупные американские банки блокируют счета некоторым российским клиентам, когда те пытаются попасть в онлайн-кабинеты из РФ. Об этом сообщили юристы. «Банки США могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента», — объяснили опрошенные РБК юристы. В компании ASB Consulting Group подобные случаи фиксируются последние полтора года. В Pen & Paper замечают увеличение числа блокировок счетов российских пользователей с конца прошлого года. Раннее в Национальном клиринговом центре заявили о намерении принять меры для возвращения долларов США и евро участникам торгов и их клиентам, которые стали недоступны из-за частичной блокировки валютного обеспечения, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы вывести деньги из западных банков во время блокировки, нужно воспользоваться услугами посредников. Также есть возможность перевести средства на счета в дружественных или нейтральных стран, советует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные американские банки блокируют счета некоторым российским клиентам, когда те пытаются попасть в онлайн-кабинеты из РФ. Об этом сообщили юристы. «Банки США могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента», — объяснили опрошенные РБК юристы. В компании ASB Consulting Group подобные случаи фиксируются последние полтора года. В Pen & Paper замечают увеличение числа блокировок счетов российских пользователей с конца прошлого года. Раннее в Национальном клиринговом центре заявили о намерении принять меры для возвращения долларов США и евро участникам торгов и их клиентам, которые стали недоступны из-за частичной блокировки валютного обеспечения, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы вывести деньги из западных банков во время блокировки, нужно воспользоваться услугами посредников. Также есть возможность перевести средства на счета в дружественных или нейтральных стран, советует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.