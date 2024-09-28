В МИД России назвали гибель Насраллы политическим убийством

МИД РФ: убийство Насраллы Израилем спровоцирует новый всплеск насилия

28 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

В МИД РФ призвали Израиль остановить боевые действия в Ливане Фото: Hussein Malla/AP/TASS новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы является политическим убийством, совершенным Израилем. Об этом сообщили В МИД России. «Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство… Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия», — сообщает МИД РФ на своем сайте. В ведомстве также добавили, что действия Израиля могут иметь серьезные последствия для Ливана и всего Ближнего Востока. В МИД РФ призвали израильское правительство прекратить боевые действия. По словам представителей ведомства, члены мирового сообщества не должны допустить развертывание вооруженного противостояния. Ранее палестинское движение ХАМАС осудило убийство Насраллы. По словам ХАМАС, это действие является террористическим актом, совершенным властями Израиля. Также ХАМАС заявило об объединении с «Хезболлой» в едином фронте против общего врага. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы является политическим убийством, совершенным Израилем. Об этом сообщили В МИД России. «Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство… Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия», — сообщает МИД РФ на своем сайте. В ведомстве также добавили, что действия Израиля могут иметь серьезные последствия для Ливана и всего Ближнего Востока. В МИД РФ призвали израильское правительство прекратить боевые действия. По словам представителей ведомства, члены мирового сообщества не должны допустить развертывание вооруженного противостояния. Ранее палестинское движение ХАМАС осудило убийство Насраллы. По словам ХАМАС, это действие является террористическим актом, совершенным властями Израиля. Также ХАМАС заявило об объединении с «Хезболлой» в едином фронте против общего врага.