Украинские военные, сидя на остановке в Курской области, ждали удар ВС РФ

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Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск
Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара российских войск Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные, находившиеся на остановке в Курской области, ждали удар российских войск. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара», — передают авторы канала. Событие произошло вблизи села Ольговка, где после атаки нашли разрушенную технику ВСУ. Предполагается, что на ней пытались эвакуировать украинских солдат.

Ранее Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе боев в Курской области. Согласно опубликованной информации, украинская сторона потеряла свыше 18 тысяч военнослужащих. Также в заявлении МО упоминается потеря 133 танков украинский войск в этом регионе.

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Украинские военные, находившиеся на остановке в Курской области, ждали удар российских войск. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара», — передают авторы канала. Событие произошло вблизи села Ольговка, где после атаки нашли разрушенную технику ВСУ. Предполагается, что на ней пытались эвакуировать украинских солдат. Ранее Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе боев в Курской области. Согласно опубликованной информации, украинская сторона потеряла свыше 18 тысяч военнослужащих. Также в заявлении МО упоминается потеря 133 танков украинский войск в этом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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