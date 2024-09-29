Украинские военные, находившиеся на остановке в Курской области, ждали удар российских войск. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались удара», — передают авторы канала. Событие произошло вблизи села Ольговка, где после атаки нашли разрушенную технику ВСУ. Предполагается, что на ней пытались эвакуировать украинских солдат.
Ранее Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ходе боев в Курской области. Согласно опубликованной информации, украинская сторона потеряла свыше 18 тысяч военнослужащих. Также в заявлении МО упоминается потеря 133 танков украинский войск в этом регионе.
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