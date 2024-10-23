Mash: самолет из Антальи не смог приземлиться в Питере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет из Антальи не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы
Самолет из Антальи не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы Фото:

Самолет «Турецких авиалиний», следовавший по рейсу Анталья-Петербург, изменил курс на аэропорт «Домодедово» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржского аэропорта «Пулково».

«Самолёт рейса Анталия — Петербург „Турецких авиалиний“ внезапно изменил курс на Москву», — сообщили в telegram-канале «Mash на Мойке» со ссылкой на пресс-службу «Пулково». По их данным, самолет долетел до Санкт-Петербурга, но не выполнил посадку из-за грозы и направился в сторону столицы. В петербуржский аэропорт борт прибудет через 15 часов, заключили в канале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет «Турецких авиалиний», следовавший по рейсу Анталья-Петербург, изменил курс на аэропорт «Домодедово» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржского аэропорта «Пулково». «Самолёт рейса Анталия — Петербург „Турецких авиалиний“ внезапно изменил курс на Москву», — сообщили в telegram-канале «Mash на Мойке» со ссылкой на пресс-службу «Пулково». По их данным, самолет долетел до Санкт-Петербурга, но не выполнил посадку из-за грозы и направился в сторону столицы. В петербуржский аэропорт борт прибудет через 15 часов, заключили в канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...