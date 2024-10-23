Mash: самолет из Антальи не смог приземлиться в Питере

Самолет из Антальи не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы
Самолет «Турецких авиалиний», следовавший по рейсу Анталья-Петербург, изменил курс на аэропорт «Домодедово» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржского аэропорта «Пулково».
«Самолёт рейса Анталия — Петербург „Турецких авиалиний“ внезапно изменил курс на Москву», — сообщили в telegram-канале «Mash на Мойке» со ссылкой на пресс-службу «Пулково». По их данным, самолет долетел до Санкт-Петербурга, но не выполнил посадку из-за грозы и направился в сторону столицы. В петербуржский аэропорт борт прибудет через 15 часов, заключили в канале.
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