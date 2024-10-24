В Госдуме ждут резкого оттока мигрантов в ближайшее время

Депутат Пахомов: спад в строительстве приведет к оттоку мигрантов

24 октября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Если строительство нового жилья в России замедлится, иностранные граждане начнут покидать страну, считает депутат Пахомов Фото: Размик Закарян © URA.RU Значительный отток мигрантов произойдет в России в ближайшие два года. Это случится из-за сокращения строительства жилых домов после отмены льготной ипотеки. Об этом в личной беседе с корреспондентом URA.RU рассказал председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «О том, что льготная ипотека сильно давит на экономику страны, стало понятно еще несколько лет назад. Специалисты это предвещали, но альтернатива льготному кредитованию не была продумана заранее», — сказал Пахомов в беседе с URA.RU. Депутат уверен, что если не будет принято никаких решений о поддержке строительной отрасли, к концу 2026 года ввод нового жилья в стране существенно замедлится. В итоге это повлияет на процессы трудовой миграции, считает Пахомов. Количество иностранных работников уменьшится. По данным МВД, в России, сейчас на стройках официально работают около 800 тысяч мигрантов, но число нелегально трудящихся иностранцев может быть значительно выше. В Москве, например, доля приезжих в строительстве достигает 40-45% от общего числа занятых отрасли. О том, что упадок строительной активности создаст предпосылки для сокращения числа миграционного потока, в беседе с агентством подтвердил и адвокат «Московского юридического центра» Андрей Жолудев. «Сокращение числа трудовых мигрантов может оказать положительное влияние на экономическое развитие России в долгосрочной перспективе», — уверен Жолудев. По мнению адвоката, снижение зависимости от низкоквалифицированной иностранной рабочей силы станет стимулом технологического развития и повышения производительности труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Значительный отток мигрантов произойдет в России в ближайшие два года. Это случится из-за сокращения строительства жилых домов после отмены льготной ипотеки. Об этом в личной беседе с корреспондентом URA.RU рассказал председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «О том, что льготная ипотека сильно давит на экономику страны, стало понятно еще несколько лет назад. Специалисты это предвещали, но альтернатива льготному кредитованию не была продумана заранее», — сказал Пахомов в беседе с URA.RU. Депутат уверен, что если не будет принято никаких решений о поддержке строительной отрасли, к концу 2026 года ввод нового жилья в стране существенно замедлится. В итоге это повлияет на процессы трудовой миграции, считает Пахомов. Количество иностранных работников уменьшится. По данным МВД, в России, сейчас на стройках официально работают около 800 тысяч мигрантов, но число нелегально трудящихся иностранцев может быть значительно выше. В Москве, например, доля приезжих в строительстве достигает 40-45% от общего числа занятых отрасли. О том, что упадок строительной активности создаст предпосылки для сокращения числа миграционного потока, в беседе с агентством подтвердил и адвокат «Московского юридического центра» Андрей Жолудев. «Сокращение числа трудовых мигрантов может оказать положительное влияние на экономическое развитие России в долгосрочной перспективе», — уверен Жолудев. По мнению адвоката, снижение зависимости от низкоквалифицированной иностранной рабочей силы станет стимулом технологического развития и повышения производительности труда.