В Москве лучшим творцам России подарили миллионы рублей

В Большом театре России 30 сентября прошла церемония награждения победителей шестого сезона Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. 60 лучших молодых специалистов в творческих профессиях получили награды и денежные сертификаты на сумму 36 миллионов рублей. Мероприятие завершилось гала-концертом и вручением премии «Великие мастера». Ее были удостоены композитор Александр Зацепин и режиссер Андрей Кончаловский.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил значимость чемпионата. «Проекту уже шесть лет, и он только набирает обороты. Мы видим результаты победителей предыдущих сезонов, которые сегодня занимают ведущие позиции в индустриальных проектах, создают спектакли и полнометражные фильмы. ArtMasters стал питательной средой, откуда молодые люди могут черпать вдохновение, а креативные индустрии — талантливых специалистов закулисья», — подчеркнул Новиков.
В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов и другие официальные лица. Они отметили, что ArtMasters стал важной экосистемой для подготовки кадров в креативных индустриях.
В этом году в конкурсе приняли участие 30 тысяч человек из 52 стран. Соревнования прошли по 20 компетенциям, включая новые направления: «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды». К экспертному совету присоединились режиссер Федор Бондарчук, дизайнер Артемий Лебедев и архитектор Николай Шумаков.
Победителям вручили денежные сертификаты на общую сумму 36 млн рублей. Два финалиста также получили гранты по 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Финальные задания некоторых специальностей проходили не только в Москве, но и в Калининграде и на Сахалине. Чемпионат проводится при поддержке федеральных министерств и вошел в национальный проект «Молодежь и дети».
