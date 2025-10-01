Россиянам рекомендовали отказаться от посещения Мадагаскара

Россиянам не стоит пока ездить в Мадагаскар в целях безопасности
Россиянам не стоит пока ездить в Мадагаскар в целях безопасности

Российским туристам стоит отложить поездки на Мадагаскар до стабилизации ситуации в стране, а находящимся на острове россиянам — соблюдать осторожность. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Мадагаскар.

«Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

В диппредставительстве пояснили, что в столице Антананариву и других крупных городах сохраняется напряженность из-за продолжающихся протестов. По информации посольства, массовые беспорядки практически прекратились, правоохранительные органы контролируют ситуацию, возобновляется работа магазинов и учебных заведений. Данных о пострадавших россиянах не поступало.

