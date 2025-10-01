В Энергодаре устранили повреждения системы водоснабжения

В Энергодаре полностью восстановили систему водоснабжения после аварии, произошедшей из-за неисправности электротехнического оборудования. Об этом октября сообщил глава администрации города Максим Пухов. По его словам, ремонт завершен, специалисты начали подготовку к запуску подачи воды.
«Повреждение устранили», — отметил Пухов в своем telegram-канале. По его словам, сейчас проводятся работы по запитке и запуску водоснабжения.
Ранее аналогичная авария произошла в поселке Юго-Камский под Пермью, где в сентябре из-за утечки весь населенный пункт временно остался без воды. Тогда коммунальные службы также оперативно устранили повреждение, и водоснабжение было восстановлено в тот же день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.