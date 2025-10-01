В Энергодаре устранили повреждения системы водоснабжения

В Энергодаре восстановили водоснабжение
В Энергодаре восстановили водоснабжение

В Энергодаре полностью восстановили систему водоснабжения после аварии, произошедшей из-за неисправности электротехнического оборудования. Об этом октября сообщил глава администрации города Максим Пухов. По его словам, ремонт завершен, специалисты начали подготовку к запуску подачи воды.

«Повреждение устранили», — отметил Пухов в своем telegram-канале. По его словам, сейчас проводятся работы по запитке и запуску водоснабжения.

Ранее аналогичная авария произошла в поселке Юго-Камский под Пермью, где в сентябре из-за утечки весь населенный пункт временно остался без воды. Тогда коммунальные службы также оперативно устранили повреждение, и водоснабжение было восстановлено в тот же день.

