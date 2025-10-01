Пассажиров РЖД начнут пускать в поезда по биометрии

РЖД рассматривают возможность внедрения посадки пассажиров по биометрическим данным на ряде маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В компании уточнили, что идентификация будет проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС), однако конкретное техническое решение пока создается совместно с Минтрансом и Минцифры», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Коммерсанта.
После приведения нормативных документов в соответствие, испытания технологии будут проведены на одном из маршрутов. В компании РЖД подчеркнули, что пассажирам по-прежнему потребуется иметь при себе паспорт.
Во вторник в Министерстве транспорта сообщили о скором начале полевых тестов биометрических технологий на объектах железнодорожного и авиационного транспорта. В случае успешного завершения испытаний предполагается постепенное введение процедуры посадки пассажиров без предъявления документов.
Пулковский аэропорт в Санкт-Петербурге был выбран в качестве пилотного объекта для проведения испытаний новых биометрических технологий. С июня здесь осуществляется проверка регистрации и посадки пассажиров с использованием систем распознавания лиц и ладоней. Как сообщили представители пресс-службы авиагавани, тестирование продолжится до конца текущего года, а запуск сервиса в пилотном режиме для ограниченного круга пользователей запланирован на 2026 год. В свою очередь, в аэропорту Шереметьево выразили готовность внедрить аналогичную технологию сразу после внесения соответствующих изменений в нормативные акты.
Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что в ряде российских аэропортов посадка на рейсы с использованием биометрической идентификации станет доступна в период с 2028 по 2029 годы. Он подчеркнул, что министерство предпримет все необходимые шаги для предотвращения возникновения уязвимостей, которые могли бы быть использованы преступниками и террористами в сфере транспортных перевозок, передает 360.ru.
