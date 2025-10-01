Пассажиров РЖД начнут пускать в поезда по биометрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вскоре технологию протестируют на одном из маршрутов
Вскоре технологию протестируют на одном из маршрутов Фото:

РЖД рассматривают возможность внедрения посадки пассажиров по биометрическим данным на ряде маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В компании уточнили, что идентификация будет проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС), однако конкретное техническое решение пока создается совместно с Минтрансом и Минцифры», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Коммерсанта.

После приведения нормативных документов в соответствие, испытания технологии будут проведены на одном из маршрутов. В компании РЖД подчеркнули, что пассажирам по-прежнему потребуется иметь при себе паспорт.

Во вторник в Министерстве транспорта сообщили о скором начале полевых тестов биометрических технологий на объектах железнодорожного и авиационного транспорта. В случае успешного завершения испытаний предполагается постепенное введение процедуры посадки пассажиров без предъявления документов.

Пулковский аэропорт в Санкт-Петербурге был выбран в качестве пилотного объекта для проведения испытаний новых биометрических технологий. С июня здесь осуществляется проверка регистрации и посадки пассажиров с использованием систем распознавания лиц и ладоней. Как сообщили представители пресс-службы авиагавани, тестирование продолжится до конца текущего года, а запуск сервиса в пилотном режиме для ограниченного круга пользователей запланирован на 2026 год. В свою очередь, в аэропорту Шереметьево выразили готовность внедрить аналогичную технологию сразу после внесения соответствующих изменений в нормативные акты.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что в ряде российских аэропортов посадка на рейсы с использованием биометрической идентификации станет доступна в период с 2028 по 2029 годы. Он подчеркнул, что министерство предпримет все необходимые шаги для предотвращения возникновения уязвимостей, которые могли бы быть использованы преступниками и террористами в сфере транспортных перевозок, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
РЖД рассматривают возможность внедрения посадки пассажиров по биометрическим данным на ряде маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В компании уточнили, что идентификация будет проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС), однако конкретное техническое решение пока создается совместно с Минтрансом и Минцифры», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Коммерсанта. После приведения нормативных документов в соответствие, испытания технологии будут проведены на одном из маршрутов. В компании РЖД подчеркнули, что пассажирам по-прежнему потребуется иметь при себе паспорт. Во вторник в Министерстве транспорта сообщили о скором начале полевых тестов биометрических технологий на объектах железнодорожного и авиационного транспорта. В случае успешного завершения испытаний предполагается постепенное введение процедуры посадки пассажиров без предъявления документов. Пулковский аэропорт в Санкт-Петербурге был выбран в качестве пилотного объекта для проведения испытаний новых биометрических технологий. С июня здесь осуществляется проверка регистрации и посадки пассажиров с использованием систем распознавания лиц и ладоней. Как сообщили представители пресс-службы авиагавани, тестирование продолжится до конца текущего года, а запуск сервиса в пилотном режиме для ограниченного круга пользователей запланирован на 2026 год. В свою очередь, в аэропорту Шереметьево выразили готовность внедрить аналогичную технологию сразу после внесения соответствующих изменений в нормативные акты. Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что в ряде российских аэропортов посадка на рейсы с использованием биометрической идентификации станет доступна в период с 2028 по 2029 годы. Он подчеркнул, что министерство предпримет все необходимые шаги для предотвращения возникновения уязвимостей, которые могли бы быть использованы преступниками и террористами в сфере транспортных перевозок, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...