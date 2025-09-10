В Белгородском районе приостановили работу крупных ТЦ

Власти Белгородcкой области временно приостановили работу крупных торговых центров из-за обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Решение принято в связи с безопасностью жителей на фоне продолжающейся угрозы.
«Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров», — написал Гладков в своем telegram-канале. Решение связано с недавней атакой дронов ВСУ на регион.
В результате происшествия под ударом оказалось правительственное здание. Сообщалось о повреждении фасада здания и его остекления. Средства ПВО этой ночью сбили над Россией 122 беспилотника.
