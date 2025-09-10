Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане. Об этом говорится в судебных материалах.
«В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку», — указано в материалах, передает РИА Новости. В связи с этим российские правоохранители обратились к казахстанским коллегам с официальным запросом о правовой помощи.
Задержанная в июле 2023 года познакомилась в интернете с военнослужащим ВСУ. Мужчина принимал участие в СВО и предложил девушке вступить в одно из украинских вооруженных формирований. Россиянка согласилась и начала подготовку к переходу границы. После завершения подготовки в Казахстане россиянка попыталась проникнуть на территорию Украины. Сначала она перемещалась на автомобиле, затем продолжила путь пешком. Находясь всего в 100 метрах от позиций подразделений ВСУ, она была обнаружена и задержана российскими военными. Операция была проведена с использованием беспилотника.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Кроме того, ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ. В настоящее время россиянка содержится в следственном изоляторе. В ходе подготовки к пересечению границы подозреваемая использовала поддельные документы, в числе которых — свидетельства о рождении.
