Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на госизмену
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане. Об этом говорится в судебных материалах.

«В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку», — указано в материалах, передает РИА Новости. В связи с этим российские правоохранители обратились к казахстанским коллегам с официальным запросом о правовой помощи.

Задержанная в июле 2023 года познакомилась в интернете с военнослужащим ВСУ. Мужчина принимал участие в СВО и предложил девушке вступить в одно из украинских вооруженных формирований. Россиянка согласилась и начала подготовку к переходу границы. После завершения подготовки в Казахстане россиянка попыталась проникнуть на территорию Украины. Сначала она перемещалась на автомобиле, затем продолжила путь пешком. Находясь всего в 100 метрах от позиций подразделений ВСУ, она была обнаружена и задержана российскими военными. Операция была проведена с использованием беспилотника.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Кроме того, ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ. В настоящее время россиянка содержится в следственном изоляторе. В ходе подготовки к пересечению границы подозреваемая использовала поддельные документы, в числе которых — свидетельства о рождении.

