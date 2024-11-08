Захарова: ВСУ применили тактику ИГИЛ* в Курской области

Украинские военные из ГУР использовали пленных российских солдат в качестве живого щита в Курской области, обвесив их «поясами смертников». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников... но и, как стало известно... применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. URA.RU). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.
Согласно словам дипломата, бойцы ВСУ гонят впереди себя пленных российских бойцов, обвесив их «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства взрывчаткой. Захарова подчеркнула, что все лица, причастные к этим действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Россия передала Украине тела 563 солдата, а в ответ получила останки 37 российских военных. Обмен прошел 8 ноября. Подробнее о событии — в материале URA.RU.
*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.