08 ноября 2024

Захарова: ВСУ применили тактику ИГИЛ* в Курской области

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Захарова заявила о тактике террористов в Курской области
Захарова заявила о тактике террористов в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные из ГУР использовали пленных российских солдат в качестве живого щита в Курской области, обвесив их «поясами смертников». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников... но и, как стало известно... применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. URA.RU). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. 

Согласно словам дипломата, бойцы ВСУ гонят впереди себя пленных российских бойцов, обвесив их «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства взрывчаткой. Захарова подчеркнула, что все лица, причастные к этим действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Россия передала Украине тела 563 солдата, а в ответ получила останки 37 российских военных. Обмен прошел 8 ноября. Подробнее о событии — в материале URA.RU.

*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Украинские военные из ГУР использовали пленных российских солдат в качестве живого щита в Курской области, обвесив их «поясами смертников». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников... но и, как стало известно... применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. URA.RU). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.  Согласно словам дипломата, бойцы ВСУ гонят впереди себя пленных российских бойцов, обвесив их «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства взрывчаткой. Захарова подчеркнула, что все лица, причастные к этим действиям, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Россия передала Украине тела 563 солдата, а в ответ получила останки 37 российских военных. Обмен прошел 8 ноября. Подробнее о событии — в материале URA.RU. *ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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