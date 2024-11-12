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02:55
Свердловчанка стала героиней шоу «Беременна в 16». Видео
02:40
Госдеп США: военные КНДР участвуют в боях в Курской области
02:19
Челябинцам рассказали, сколько стоит красная икра накануне праздников. Скрин
Закон о запрете пропаганды чайлдфри приняли в России: как он устроен
02:19
The Washington Times: новый состав Сената США положит конец СВО
02:18
Появились кадры поврежденной ВСУ дамбы в Курахово
02:15
РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали
Мишустин защитит Россию от агрессивной зеленой повестки Запада
02:02
Путин повысил ставки в международном экономическом споре
01:58
Мэр Перми распорядился продолжать бороться со снегом по ночам
01:55
Бастрыкин потребовал разобраться в гибели челябинского бойца СВО после избиений
Какие заявления готовит Россия на конференцию ООН в Баку
01:46
Мэр Тюмени Афанасьев похвастался красотой обновленного сквера. Фото
1
01:41
Спецназ ворвался в стриптиз-клуб в центре Екатеринбурга. Видео
01:35
В Подмосковье прервали и отменили турнир по ММА организации Hype Fighting
Что известно о первом в России деле против бойца ВС РФ за сдачу в плен ВСУ
01:35
Оппозиция Абхазии не против сотрудничества с Россией: эксклюзивное интервью с абхазской журналисткой Гилоян
01:31
РЕН ТВ: жену экс-мэра Сочи Копайгородского заподозрили в растрате 3,5 млн рублей
01:30
Mash: умер последний глава комсомола СССР Зюкин
1
«Единая Россия» возьмет под контроль обновление объектов образования
01:19
Губернатор Балицкий: 40 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ
01:16
Пенсионер умер во время полета из Вьетнама в Екатеринбург
01:02
Кадыров поручил жестче контролировать прогульщиков школы
На кураховском направлении целое подразделение ВСУ сдалось в плен: главное о СВО на Украине 12 ноября
01:01
У пермского бизнесмена отобрали удостоверение военнослужащего ФСБ
01:00
The Economist: Россия перехватила инициативу на всех направлениях СВО
00:44
Economist: на Украине боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса
Мишустин застрахует нацпроекты от коррупции
00:34
В мэрии Кургана раскрыли, когда отремонтируют мост через реку Черная
1
00:24
В Абхазии упразднят кабинет министров и должность премьер-министра
00:02
В Екатеринбурге неизвестный поджег общежитие, люди спасались через окна. Фото
Запрет пропаганды чайлдфри и освобождении от НДФЛ при продаже земли: какие законы приняла Госдума
00:00
Борис Джонсон: Трамп вынудит Британию отправить войска на Украину
1
12 ноября 2024
23:56
Следователи взялись за дело о гибели мужчины на пожаре в тюменской деревне. Видео
2
23:35
Reuters: Трамп назначит советником по нацбезопасности США противника Украины
Россия вышла на новый рынок, снизив зависимость от Китая
23:28
В тюменской деревне Солянка погиб мужчина на пожаре. Видео
2
23:26
Трамп выбрал противницу помощи Киеву на должность секретаря по безопасности
23:26
Национализированная «Макфа» выиграла суд у компании из Казахстана
В России ужесточили правила усыновления детей: новые правила, требования к усыновителям
23:21
«Коммерсант»: за добровольную сдачу в плен впервые будут судить бойца ВС РФ
23:17
В Белоруссии из президентской гонки вышла Чемоданова
23:14
Тюменскому бизнесмену Роженцеву перепредъявили обвинение: ошибку с НДС убрали, но добавили новую
Свердловский губернатор представил план на тяжелейший год
23:09
Депутат Виталий Милонов заявил об избиении своего сына в Петергофе
23:01
Власти Екатеринбурга ответили на предложение закрыть школы для квадроберов
1
22:59
Shaman разрыдался во время концерта
Путин дал старт кампании по выборам в Госдуму 2026 года
22:59
Курганская область не вошла в список регионов, которым спишут долги
1
22:52
Копейка рубль бережет: кто из звездных отцов отказывается платить алименты
22:51
В ЕС услышали претензии России насчет денег
«В отставку за молчание»: чем известен уволенный глава Суджанского района Курской области Богачев
22:47
В Челябинске отменили «Хулиганов» с Павлом Деревянко
22:44
Всемирный день доброты в 2024 году: традиции и история самого светлого праздника
22:42
Восстановлено движение на трассе из Перми в Екатеринбург
Теплоэнергетики Курганской области полностью готовы к холодам
22:40
Генсек НАТО предложил изменить ход ситуации на Украине
22:36
Сестра Болгар раскрыла шокирующие подробности отношений матери троих детей с Дуровым
1
22:10
Хуситы ударили по американскому авианосцу в Аравийском море
5
В России до конца года решат, каких чиновников сократить
21:59
Кадыров жестко «расправился» с директорами школ республики после аттестации
3
21:49
Что можно и нельзя делать на Никодимов день
21:43
В правительстве пообещали подумать над идеей о продлении новогодних каникул
Что из себя представляет украинская игра STALKER 2, и почему ее могут запретить в России
21:38
Екатеринбуржцу, чей 6-летний сын умер после аварии, грозит уголовное дело
1
21:27
В РПЦ заступились за детей мигрантов в России
1
21:25
Зеленский расширил список санкций против России
Киев ударил по нефтебазе в Белгородской области: карта СВО на Украине 12 ноября
21:20
«Бизнесу нужно расслабиться»: предпринимателей Тюмени зовут на встречу с психологом
1
21:14
Мэр Сургута отреагировал на жалобы жителей о плохом качестве воды
21:14
Начальник из полпредства переходит к хранителю секретов Куйвашева
Почему в Абхазии проходят массовые митинги и при чем тут Россия
21:08
Власти Тюменской матрешки сыграли в волейбол, а при пожаре в ЯНАО погиб мужчина: события дня
21:08
По делу экс-мэра Сочи задержана его супруга
21:07
Военного с позывным «Барсик» лишили прав за пьяную езду, пока он находился на СВО
21:01
Бесчеловечное избиение свердловской школьницы возмутило президентский совет
1
21:00
Курган — на сутки без воды, чиновник сбил человека, 600 мигрантов высланы: главное за 12 ноября
21:00
В спортшколе, где работает брат мэра из ХМАО, задержан директор. Инсайд
20:57
Президент Сербии Вучич анонсировал грандиозные планы на российский газ
20:55
Чиновник свердловского минАПК попался на многомиллионной взятке, дело ушло в суд
20:55
Как получить пенсию по потере кормильца в России в 2024 году
20:53
Свердловского бойца СВО, семью которого выгоняли из единственного жилья, наградят
20:51
На трассе из Перми в Екатеринбург приостановлено движение из-за ДТП. Фото
20:48
Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой
20:48
Пермский Роспотребнадзор дал советы, как выбрать сливочное масло
1
20:46
Экс-глава «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилов попал под уголовное дело
20:45
Иск свердловчан о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак» суд оставил без движения
20:44
Гражданина Литвы, осквернившего памятник советским воинам под Курском, накажут
20:35
В ХМАО работникам «Сургутнефтегаза» грозят лишением премии за сотовые телефоны
1
20:29
Стала известна причина признания экс-ведущей Курбангалеевой* иноагентом
20:20
Челябинка, ставшая миллиардным пассажиром электричек, год будет ездить бесплатно
20:20
Губернатор ХМАО возродит традицию проведения «прямых линий». Инсайд
1
20:18
Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен под Курахово
2
20:12
СК возбудит дело против парня, беспощадно избившего школьницу в Нижних Сергах
20:11
В Екатеринбурге внедорожник насмерть снес шестилетнего мальчика. Фото, видео
20:10
В Финляндии придумали, как избежать открытия границ с Россией и спасти экономику
4
19:57
Депутат Наумов ответил критикам его идеи отменить шестидневку перед Новым годом
19:56
Жестоко избивший школьницу в Нижних Сергах удалился из соцсетей из-за хейта. Фото, видео
1
19:55
Житель курганского села вызвал пожарных, увидев огонь в доме соседей. Видео
19:50
Бывший чиновник стал подозреваемым по делу о хищениях в Минобороны Украины
19:48
При ночном пожаре в ЯНАО погиб мужчина
19:42
В Тюмени открыта вакансия на пост председателя Тюменского областного суда
19:40
Курганская пара украла батарею отопления из здания администрации
2
19:30
Жители Первоуральска пожаловались Куйвашеву на закрытие больницы. Видео
1
19:30
В Челябинске на северо-западе построят высотный ЖК. Фото
19:24
Экс-руководителей челябинского завода «Полет» отправили домой после года в СИЗО
1
19:23
Всех задержанных в Абхазии протестующих освободили
19:14
Сбер возобновляет льготные программы «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT»
19:10
Пьяная пермячка вонзила нож в шею своего возлюбленного
2
19:07
Украинские власти хотят мобилизовать миллион человек
19:05
Какие проверки проведут силовики после смерти курганского подростка
1
19:03
Подруга вступилась за парня, зверски избившего школьницу в Нижних Сергах. Видео
1
19:01
В Тюмени разгрузят одну из самых переполненных школ
19:00
В Екатеринбурге за 29 миллионов продают коттедж с эпатажным ремонтом. Фото
2
18:54
«Аэрофлот» выплатит петербурженке компенсацию за отмену дешевых билетов
18:49
В школе под Екатеринбургом первоклассник воткнул карандаш в сверстника. Фото
3
18:44
В Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с полицией
18:44
В Свердловской области подросток-метис жестоко избил школьницу ради видео
3
18:36
Коц заявил, что ВС РФ используют Starlink Илона Маска в зоне СВО
1
18:30
Благотворители купили для курганской больницы современные аппараты ЭКГ
1
18:30
Силовики возбудили уголовное дело на чиновника мэрии Кургана Дубанича. Инсайд
6
18:30
Челябинский суд дал военврачу Мицукову повод прекратить его банкротство
18:25
Уроженец Курганской области стал Героем России
18:24
Свердловским педагогам, работающим с детьми-инвалидами, поднимут зарплаты
18:20
В Екатеринбурге целый район остался без света
18:20
Пермское ГУФСИН защитит себя от утечек информации
18:18
Названа одна из причин роста цен на икру
6
18:16
В ЯНАО существенно выросли продажи ноутбуков
18:16
Активисты выступили против новых «лахтинских монстров» в Петербурге
5
18:15
Тюменцы вывезли на парковку торгового центра 35 тонн покрышек
2
18:14
В Кургане закроют сады и школы из-за отключения воды
2
18:12
Информация о монашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой чайлдфри
18:10
Проект виртуального двойника уральской компании завоевал престижную IT-премию
18:10
Врачи-сурдологи могут устроиться на Ямале
18:08
Райану Гослингу — 44 года: какие фильмы сделали актера легендой
18:07
В Екатеринбурге закрылась крупная сеть аптек, проработавшая десятки лет
18:06
У всех цыган Коркино изъяли оружие и вручили повестки в военкомат
18:02
В ямальском городе жильцы замерзают в своих квартирах
1
18:00
Депутаты Госдумы заявили, что Центробанк «гробит экономику»
5
18:00
Майор спецназа возглавил совет первичек челябинской ЕР
17:55
Власти уточнили, кому в Курске выдадут жилищные сертификаты
1
17:51
Активиста «Штаба Навального»* Рустема Мулюкова** отпустили из пермской колонии
17:49
Стало известно, сколько безбилетников ездит в пермском транспорте
1
17:48
Депутаты Салехарда в следующем году соберутся в день всех влюбленных
17:47
Челябинский губернатор Текслер дал старт выборам 2025 года
17:47
Тюменцы останутся без света: где ждать отключений
17:46
В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир
1
17:41
Мишустин заявил о росте ВВП России
3
17:41
В ЯНАО неправильно посчитали домашних оленей и субсидии
2
17:40
Флористы в ХМАО пожаловались на мошенников
17:38
В ХМАО транспортная полиция наказала родителей, дети которых гуляли по льду
1
17:35
Власти Салехарда объяснили, почему бюджет в 2025 году станет меньше
2
17:35
Детского врача приговорили к 5,5 годам колонии за фейки об армии
6
17:35
В Московской области упростили вызов «газовиков» для проверки плит
17:35
Оленеводы сообщили об ответе полпреда Жоги на приглашение в ямальскую тундру
17:31
Суд предъявил обвинения фигурантам дела о хищениях у Минобороны
17:29
Украинские соцсети распространяют фейк о взрыве Кураховской дамбы военными РФ
17:27
В Госдуме объяснили, почему отменить шестидневку перед Новым годом не получится
17:26
Тюменские власти объяснили, что может спасти Туру от обмеления
2
17:26
Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин
17:23
Мэр Екатеринбурга договорился с депутатами о новом налоге: куда его потратят
17:21
Крупная российская энергетическая компания получила благодарность от района ЛНР
4
17:20
В Абхазии заявили, что задержанных протестующих скоро отпустят
1
17:13
Тюменцев зовут на СВО за выплату в более чем 5 миллионов рублей, но есть нюанс
17:11
Челябинский экс-полицейский, избивший подозреваемого, получил условный срок
17:08
Непобежденный курганский боец ММА Менщиков проведет поединок за границей. Фото
3
17:08
Карьера в «Лукойле», войны с оппозицией, выборы без сюрпризов: что известно о переизбранном мэре Урая
17:05
В Самаре эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
17:05
Стало известно, сколько будут получать жители курского приграничья на аренду жилья
17:04
Депутаты выбрали мэра города, в котором родился губернатор ХМАО Кухарук. Фото
1
17:03
Телефонные мошенники изменили подход к обману жителей Тюменской области
17:01
В Кочево Пермского края с 2025 года введут туристический налог
16:58
В ХМАО перекроют железнодорожный переезд на региональной трассе
16:56
Пнувшего ребенка мужчину задержали в Челябинске
16:55
Хельсинки хотят забрать крупнейшую в городе арену у российских владельцев
1
16:51
В Тюменской области перекроют участок федеральной трассы в ХМАО
16:48
«Даже тряслись руки»: звезда «Дома-2» из ХМАО узнала пол второго ребенка. Видео
16:47
Сладкие новогодние подарки заполнили прилавки тюменских магазинов. Фото
16:46
Cуд привлек экс-зама главреда BRIEF* к административной ответственности
16:46
Ученые подсчитали упитанных белых медведей в ЯНАО
16:44
Мэрия Екатеринбурга намерена привлечь федеральные деньги на вторую ветку метро
2
16:43
В пермских школах начали адаптацию детей мигрантов
16:43
Власти Екатеринбурга поменяли правила приватизации
16:41
В одном из самых старинных храмов Урала завершили роспись сводов
1
16:40
В Екатеринбурге салон красоты ввел платную бронь мест перед Новым годом
16:38
Жителям ЯНАО сохранят низкую ставку по ипотеке до 2030 года
16:36
Тюменцев зовут работать в Ozon на зарплату свыше 130 тысяч рублей
16:36
Под Воронежем впервые лишили гражданства мигранта, не вставшего на воинский учет
16:32
ЕР определилась с кандидатом в мэры Челябинска
16:30
По вопросам безопасности и военных конфликтов: кто такой новый замгубернатора Курганской области Носков
3
16:30
Силовики мешают пермским властям назначить главу Косинского округа
16:29
В Тюмени по ночам будут полностью перекрывать дороги
16:27
Менеджер Shaman сделал заявление о причине смерти пресс-секретаря певца
1
16:26
В Челябинской области зафиксирован ажиотажный спрос на съемное жилье. Инфографика
16:25
Пермский министр ЖКХ второй раз за неделю уехал на север из-за коммунальной аварии
16:25
В Челябинской области выбрали делегатов на съезд «Единой России» в Москве
16:23
Фанаты раскупили почти все билеты на футбольный матч «Тюмень» — «Краснодар»
16:23
В Перми набирают популярность новые школьные проездные
16:22
В Свердловской области придумали, как решить главную проблему инвесторов
16:20
Жительница ХМАО подожгла сарай соседки после ссоры
16:18
Жители Курганской области поймали в курятнике рысь. Фото
8
16:18
В Ноябрьске трехдневный снегопад засыпал дороги
16:18
В России приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри
3
16:18
Власти Ноябрьска объяснили отсутствие многоуровневых парковок в городе
1
16:12
Моор поделился фотографиями самых красивых мест региона от тюменцев
16:12
Обманувший пермского бизнесмена экс-чекист вышел из свердловской колонии
16:11
Пермские власти изучают предпочтения жителей в пельменях
16:10
В Тюмени банкротится подрядчик промышленных гигантов России
16:10
Стало известно, какие модели телефонов чаще меняют на новые
1
16:10
Стало известно, во сколько РЖД оценили Рижский вокзал перед продажей
6
16:10
Мертвые дольщики и потерянные квартиры: что известно о курганском долгострое в Шумихе
16:10
Челябинские партийные элиты обновили руководство
16:09
Ростехнадзор снял запрет на работу трех карьеров челябинского золотодобытчика
16:09
«Единая Россия» пообещала обновить школы и детские сады по всей России
16:07
В ХМАО врачи помогли родить женщине с осложненной беременностью
16:06
Власти приступили к демонтажу гаражей в Перми
16:05
Гражданам некоторых стран запретили усыновлять детей из РФ
16:04
Челябинская ЕР вывела из регионального политсовета бывших мэров. Фото
15:59
«Дочка» РМК выкупила недострой рядом с ТЦ «Мега» в Екатеринбурге
15:58
В Сургуте зэки будут вышивать шевроны для спецодежды
15:58
Челябинцев напугал мужчина, гуляющий с топором. Фото
15:52
Умер актер из «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
15:51
Хирурги Нового Уренгоя спасли женщину от редкой патологии кишечника. Фото
15:50
«Шольц — списанная фигура» и политический кризис в Германии: как так получилось и к чему это приведет
15:49
В НАТО удивились мощным оружием России
15:48
Продюсер рассказал, ждать ли возвращения Леонтьева на сцену
1
15:46
Свердловские депутаты одобрили продажу акций крупнейшего молочного завода
2
15:45
«Политическое шоу»: в Кургане назревает конфликт коммунистов с властями. Инсайд
1
15:43
Стала известна причина госпитализации телеведущего Юрия Николаева
15:42
После вмешательства Генпрокуратуры в Тюмени и Нижнем Тагиле отремонтировали дома
15:40
ФСБ задержала петербуржца, готовившего поджог на оборонном заводе по заданию СБУ
15:38
В Перми за 55 млн рублей продают торговый центр «Верхние Муллы»
15:32
В ХМАО рухнули цены на авиабилеты до Петербурга
15:32
Госкорпорация продаст под ЖК земли бывшего военного городка в Челябинске. Фото
15:31
Президент Финляндии поделился деталями разговора с Трампом об Украине
15:30
Челябинский росгвардеец занял генеральскую должность в Екатеринбурге
1
15:28
В Перми весь транспорт муниципального перевозчика оснастили bluetooth-маячками
2
15:25
Mash: главы районов Курской области вышли на связь после отставки Богачева
1
15:24
Петербургский вуз заподозрили в продаже студенческих билетов мигрантам
2
15:22
Счетная палата не поддержала закон, отправляющий к психологам перед разводом
2
15:21
В Перми экологи победили в судьбоносном споре о земле
15:20
Жена экс-директора тюменского департамента избавляется от бизнеса
1
15:17
Бывший тюменский чиновник хочет попасть на работу в правительство ХМАО
1
15:17
Глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил о своей отставке
15:16
Двоих наркосбытчиков из Сибири отправил в колонию суд Ноябрьска
15:16
Школьников райцентра в ЯНАО отправили на дистант из-за ОРВИ
15:16
В Екатеринбурге объявили в розыск опасных преступников
1
15:14
Пермский дизайнер бесплатно научит детей создавать полезные вещи из пакетов
15:10
Тюменка прошла в финал «Универвидения»
15:07
В Перми снесут пять домов у Стахановского кольца
15:06
Мигрантам придется платить больше, чтобы работать в Свердловской области
15:01
Властям ЯНАО предложили оплачивать аренду жилья педагогам
15:01
Куда в Тюмени пожаловаться на некачественную уборку снега
15:01
«У нас так всегда»: уволенный Богачев назвал себя «крайним» после отставки
2
14:57
Ближайшую соратницу мэра Екатеринбурга усилили, забрав миллионы у глав районов
1
14:55
Челябинские власти помогут семье многодетного бойца СВО, убитого в драке
14:53
СК завел уголовное дело на мужчину, который пнул ребенка в Челябинске
14:51
Статусный свердловский гаишник попался на взятке
3
14:51
Челябинские молочники добровольно отказались поднимать цены
5
14:50
Российский боец показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от ВСУ
6
14:45
В Пермском крае перестанут бесплатно выдавать молоко детям до трех лет
14:44
Кто в Тюмени зарабатывает меньше 25 тысяч рублей в месяц
14:43
Кириенко и глава «Движения Первых» Орлов оценили одну из лучших школ в ЛНР. Фото
14:38
В Перми взялись за ремонт дома-музея Сергея Дягилева
14:38
В Тюмени похолодает до -24
14:38
Илон Маск призвал власти Украины остановить конфликт с Россией
4
14:33
Пермяк больше года поработает на благо общества за кражу на 5 тысяч рублей
14:31
В Тюменской области за сезон электросамокатов ранено 200 человек, один погиб
1
14:25
Где в Екатеринбурге продают красную икру дешевле тысячи рублей: список магазинов
2
14:22
В соцсетях распространили поддельный фрагмент передачи «Антифейк»
14:22
Жители Курской области встретили аплодисментами увольнение главы Суджанского района. Видео
7
14:20
На родине губернатора ХМАО начались выборы мэра
14:17
Плюсовая температура со снегом придет в Челябинскую область в ближайшие сутки
14:17
Военнослужащий из ЯНАО пожаловался на нарушение его прав. Фото
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