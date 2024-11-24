«РВ»: Россия уничтожает элитный батальон ВСУ «Скала», сражавшийся в Бахмуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВС РФ успешно продвигаются на покровском направлении
Бойцы ВС РФ успешно продвигаются на покровском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска активно уничтожают подразделения ВСУ на покровском направлении в ДНР, в частности, боевиков элитного батальона «Скала». Об этом сообщили военкоры.

«Боевиков 425 батальона „Скала“ продолжают массово уничтожать под Новогродовкой. Спецназ группировки „Центр“ громит нацистов в боях под Новогродовкой на покровском направлении», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении.

По информации источника канала, в ходе операций используется широкий спектр вооружений, включая FPV-дроны и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Это позволяет наносить точные удары по противнику и его технике.

Батальон «Скала» начинал свою деятельность с добровольческих мобильно-огневых групп. Военнослужащие батальона оборонялись на востоке Украины. Основные задачи подразделения — воздушная и наземная разведка, а также штурмовые действия. Бойцы участвовали в боевых действиях в Изюме, Бахмуте, Авдеевке, Харькове.

URA.RU направило запрос в Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска активно уничтожают подразделения ВСУ на покровском направлении в ДНР, в частности, боевиков элитного батальона «Скала». Об этом сообщили военкоры. «Боевиков 425 батальона „Скала“ продолжают массово уничтожать под Новогродовкой. Спецназ группировки „Центр“ громит нацистов в боях под Новогродовкой на покровском направлении», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении. По информации источника канала, в ходе операций используется широкий спектр вооружений, включая FPV-дроны и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Это позволяет наносить точные удары по противнику и его технике. Батальон «Скала» начинал свою деятельность с добровольческих мобильно-огневых групп. Военнослужащие батальона оборонялись на востоке Украины. Основные задачи подразделения — воздушная и наземная разведка, а также штурмовые действия. Бойцы участвовали в боевых действиях в Изюме, Бахмуте, Авдеевке, Харькове. URA.RU направило запрос в Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...