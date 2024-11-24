«РВ»: Россия уничтожает элитный батальон ВСУ «Скала», сражавшийся в Бахмуте

Российские войска активно уничтожают подразделения ВСУ на покровском направлении в ДНР, в частности, боевиков элитного батальона «Скала». Об этом сообщили военкоры.
«Боевиков 425 батальона „Скала“ продолжают массово уничтожать под Новогродовкой. Спецназ группировки „Центр“ громит нацистов в боях под Новогродовкой на покровском направлении», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении.
По информации источника канала, в ходе операций используется широкий спектр вооружений, включая FPV-дроны и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Это позволяет наносить точные удары по противнику и его технике.
Батальон «Скала» начинал свою деятельность с добровольческих мобильно-огневых групп. Военнослужащие батальона оборонялись на востоке Украины. Основные задачи подразделения — воздушная и наземная разведка, а также штурмовые действия. Бойцы участвовали в боевых действиях в Изюме, Бахмуте, Авдеевке, Харькове.
URA.RU направило запрос в Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается.
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