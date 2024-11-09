The Hill: Трамп хочет разделить Китай, Россию и КНДР

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Трамп поможет Украине, если разделит союз трех стран
Трамп поможет Украине, если разделит союз трех стран Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует использовать контрастную политику, сочетающую угрозы и дружественные взаимоотношения, чтобы разрушить связи между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Об этом сообщает The Hill.

«Ожидается, что избранный президент Трамп применит свой фирменный прием, сочетающий воинственные угрозы и дружеские отношения, стремясь разрушить углубляющиеся партнерские отношения между противниками США Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей», — сообщает The Hill.

По словам экспертов, союз трех стран объединен общим желанием противостоять доминированию США в мировой политике. Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер заявил, что лучшим способом противостоять CRINK будет помощь Украине для победы в конфликте с Россией.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США могли бы поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и КНДР. Также он заявил о намерении сократить помощь Украине и выразил поддержку идеи скорейшего разрешения конфликта с Россией.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует использовать контрастную политику, сочетающую угрозы и дружественные взаимоотношения, чтобы разрушить связи между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Об этом сообщает The Hill. «Ожидается, что избранный президент Трамп применит свой фирменный прием, сочетающий воинственные угрозы и дружеские отношения, стремясь разрушить углубляющиеся партнерские отношения между противниками США Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей», — сообщает The Hill. По словам экспертов, союз трех стран объединен общим желанием противостоять доминированию США в мировой политике. Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер заявил, что лучшим способом противостоять CRINK будет помощь Украине для победы в конфликте с Россией. Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США могли бы поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и КНДР. Также он заявил о намерении сократить помощь Украине и выразил поддержку идеи скорейшего разрешения конфликта с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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