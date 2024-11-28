Мишустин готовит новую стратегию по экспорту СПГ

Развитие инфраструктуры Северного морского пути обеспечит России лидерские позиции на рынке энергоносителей в следующие десятилетия. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 28 ноября отметил необходимость пересмотреть планы по развитию транспортных коридоров с учетом графиков расширения водного маршрута, соединяющего европейскую часть РФ с Дальним Востоком. Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников объяснил URA.RU, что Севморпуть важен для экспорта сжиженного природного газа, который уже к 2030-м годам станет ключевым энергоносителем.
«Это очень масштабная задача, которая была определена президентом. Она имеет важнейшее значение для расширения внешней торговли с учетом санкционных ограничений. В целом, в этой сфере отмечается устойчивая положительная динамика», — сказал Мишустин о развитии транспортных коридоров «Север — Юг», а также в Азово-Черноморском и восточном направлениях.
В майском указе президента стоит задача — увеличить перевозки по международным транспортным коридорам за шесть лет не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года. Чтобы ответить на новые вызовы, надо внимательно проанализировать действующие планы и мероприятия, сказал председатель правительства.
«В том числе синхронизировать их с графиками расширения Северного морского пути. И учесть сроки создания международной инфраструктуры зарубежными партнерами. При необходимости, конечно, будем вносить коррективы. Главная цель — повысить глобальную конкурентоспособность маршрутов, поскольку их развитие имеет стратегическое значение для нашей страны, и они крайне важны для обеспечения грузовых перевозок в дружественные государства Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, а также Персидского залива и Африки», — подчеркнул премьер.
Севморпуть станет ключевым проектом для России в гонке за лидерские позиции на рынке энергоносителей в ближайшие десятилетия. Важную роль будет играть то, как РФ подготовит инфраструктуру для этого маршрута, отмечает экономист Никита Масленников.
«Это главный маршрут транспортировки сжиженного природного газа — энергоносителя, который роль которого на мировом рынке будет все больше возрастать. СПГ — промежуточное звено при переходе от нефти к альтернативным источникам энергии, а этот процесс будет идти долго. В 2030-2040 годах на сжиженный газ будут приходиться десятки процентов в мировом энергобалансе. И у России есть все шансы быть в лидерах, но нужно наращивать экспортные каналы и инфраструктуру, чтобы участвовать в гонке за лидерство и конкурировать с такими странами, как Австралия и США», — комментирует Масленников.
Северному морскому пути необходимы дополнительные портовые терминалы, а также хабы для хранения, где будут накапливать определенные объемы топлива, чтобы его экспорт был более экономически выгодным. Также нужна ремонтная база для судов, которые требуют постоянного контроля исправности. Число самих газовозов тоже необходимо увеличивать, что требует судостроительных мощностей, объясняет экономист.
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