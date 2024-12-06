В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, организующей незаконную миграцию через фиктивные браки. Злоумышленники помогали иностранцам незаконно получать вид на жительство и гражданство РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России ... перекрыли канал незаконной миграции. По имеющимся данным, злоумышленники использовали криминальную схему по заключению фиктивных браков между иностранцами и россиянками», — написала Волк в своем telegram-канале. Группа действовала с января 2023 года по октябрь 2024 года.
В рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов осуществили ряд обысков. В результате были конфискованы средства в иностранной валюте, различные документы, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие значение для дела в качестве вещественных доказательств. Эти материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье об организации незаконной миграции.
На данный момент фигурантам группы предъявлены обвинения. Один из иностранных участников группы уже находится под стражей по решению Ленинского районного суда Санкт-Петербурга. Следствие продолжается, и возможно привлечение к ответственности других участников преступной группы.
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