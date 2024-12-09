Пермские трамваи засияли новогодними огнями. Фото

В Перми трамваи начали украшать новогодними гирляндами
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Трамваи в Перми украшают гирляндами шестой год подряд
Трамваи в Перми украшают гирляндами шестой год подряд Фото:

Трамваи в Перми начали украшать к Новому году. Об этом URA.RU сообщила читательница.

«На транспорте начали появляться гирлянды. Первые замечены на трамвае №5», — сообщила URA.RU пермячка Диана. 

Впервые трамваи, декорированные гирляндами, появились на улицах Перми в честь празднования 90-летия трамвайного движения в 2019 году. Ежегодно украшают также экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус.

Первым украсили трамвай маршрута №5
Первым украсили трамвай маршрута №5
Фото:

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Трамваи в Перми начали украшать к Новому году. Об этом URA.RU сообщила читательница. «На транспорте начали появляться гирлянды. Первые замечены на трамвае №5», — сообщила URA.RU пермячка Диана.  Впервые трамваи, декорированные гирляндами, появились на улицах Перми в честь празднования 90-летия трамвайного движения в 2019 году. Ежегодно украшают также экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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