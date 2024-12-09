Трамваи в Перми украшают гирляндами шестой год подряд
Трамваи в Перми начали украшать к Новому году. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«На транспорте начали появляться гирлянды. Первые замечены на трамвае №5», — сообщила URA.RU пермячка Диана.
Впервые трамваи, декорированные гирляндами, появились на улицах Перми в честь празднования 90-летия трамвайного движения в 2019 году. Ежегодно украшают также экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус.
Первым украсили трамвай маршрута №5
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