В России сведут к минимуму рост цен на продукты

В России устранят риски колебаний цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым 5 февраля обсудил обновление материально-технической базы ведомства для более точных прогнозов погоды. Как объяснили эксперты URA.RU, качественное предсказание дает фермерам возможность заранее подготовиться к природным катаклизмам и снизить убытки.
Глава правительства подчеркнул важность работы Росгидромета, от успешных прогнозов которого зависят результаты в сельском хозяйстве, в космической сфере и многих других отраслях экономики. «Отдельно можно сказать о продовольственной безопасности и противодействии чрезвычайным природным явлениям», — отметил Мишустин, попросив Шумакова отчитаться о деятельности метеослужбы за прошлый год.
В течение 2024 года российская орбитальная космическая группировка пополнилась шестью аппаратами. «На настоящий момент она насчитывает уже 20 спутников, функционал которых востребован гидрометеослужбой», — рассказал Шумаков премьеру.
Росгидромет стал принимать участие в федеральном проекте по стимулированию спроса на отечественные беспилотники, сообщил он. «В конце 2024 года мы получили первую партию БПЛА в количестве 36 штук для обследования горных ледников, оценки селевой и лавинной опасности, состояния водных объектов, состояния сельхозугодий, оценки радиационной обстановки, определения уровня загрязнения атмосферы. Начинаем их применять», — уточнил Шумаков.
Мишустин, заслушав отчет руководителя Росгидромета, заверил его, что правительство продолжит помогать отечественным метеорологам, будет и дальше обновлять им материально-техническую базу и обеспечивать суперкомпьютерами для более точных прогнозов.
Корректные прогнозы возврата холодов весной или засух нужны для минимизации потерь урожая, объяснил заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. «Когда вы начнете высаживать озимые или яровые, улучшенная оценка погодных условий позволит вам заблаговременно подготовиться и не понести убытки, как произошло в прошлом году», — напомнил эксперт.
В результате заморозков в мае 2024-го, которые повредили более 13,5 тысячи гектаров плодовых и ягодных насаждений, Минсельхоз снизил прогноз по сбору яблок в 2024 году до 1,5 млн тонн, вместо первоначальных 1,8 млн тонн. Позднее он был скорректирован до 1,6 млн. Тогда из-за непогоды ведомство предложило выделить из фонда правительства 930,9 млн рублей для компенсации ущерба садоводам. Мощные суперкомпьютеры и современное оборудование для метеопрогнозов позволят избежать таких ситуаций, насколько это возможно, подчеркнул Чернокульский.
Сельское хозяйство сильно зависит от погодных условий, поэтому предупреждение заморозков, засухи и других катаклизмов помогает в планировании посевных работ, пояснил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Он отметил, что сейчас в России аномально теплая зима, которую никто не ждал, а в прошлом году в одной части страны были осадки, а в другой — засуха.
«Все это влияет на урожайность, на качество продукции и на сроки вызревания. У природных явлений есть экономические последствия. Они могут быть положительными или отрицательными, поэтому критически важно знать, какой будет погода. Это минимизирует риски неурожаев и колебаний цен на овощи, фрукты и сельхозпродукцию в целом», — подчеркнул эксперт.
У фермеров есть разные способы уравновесить неблагоприятные природные факторы, дополнил Тихонов. «Это и агротехнические методы, и формирование севооборота, и выбор культуры для выращивания. Когда погода меняется, можно подобрать семена, которые устойчивы к морозам, засухе или выбрать более теплолюбивые культуры, что положительно повлияет на урожай», — комментирует специалист.
БПЛА, в свою очередь, расширят возможности стационарных метеопунктов, уточнил экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. По его словам, на современных дронах для этих целей можно установить датчики влажности и температуры.
«Беспилотник может измерить многие параметры атмосферы, ветровые потоки. Часто для разведки погоды используются полноценные самолеты, что довольно затратно. Дрон может выполнить ту же работу и при этом сберечь средства», — говорит Валиев.
Росгидромет не зря начал использовать БПЛА для анализа атмосферы, водных ресурсов и сельхозугодий, добавил метеоролог Александр Чернокульский. Такой подход позволит уточнить микроклимат отдельной сельскохозяйственной территории для повышения ее урожайности. «Дроны необходимы для оценки локальных запасов влаги в почве, ее состояния, для измерения потоков парниковых газов», — поделился мнением климатолог.
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