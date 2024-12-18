Прогноз магнитной бури на 19 декабря: к чему стоит подготовиться метеозависимым

Магнитная буря — одно из самых неприятных природных явлений. Если от ливня можно спрятаться под зонтом, а в морозы остаться дома, то от геомагнитной активности не скрыться нигде. Поэтому лучше заранее знать, когда может настичь буря. О том, когда ждать следующую магнитную активность — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 19 декабря 2024 года
По информации из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, после магнитной бури 18 декабря людей ждет геомагнитное затишье. В четверг магнитосфера Земли обещает оставаться спокойной. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 5%. Шанс сильного магнитного шторма — не выше 1%.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Метеозависимым людям стоит оставаться спокойными: в течение декабря больше не ожидается магнитных бурь. По предварительным прогнозам геомагнитная активность будет держаться на уровне двух баллов по шкале Кр-индекса. Это говорит о том, что магнитосфера Земли останется спокойной.
Ближайшие вспышки геомагнитной активности прогнозируют лишь на начало января 2025 года. 5 и 10 числа геомагнитная активность вырастет до четырех баллов по Кр-индексу: магнитосфера Земли станет возбужденной, и это почувствуют многие метеозависимые.
Несмотря на оптимистичный прогноз, все еще может измениться в течение месяца. Поэтому людям, страдающим от метеозависимости, лучше регулярно проверять прогнозы на ближайшие несколько дней.
Как спастись от магнитной бури метеозависимым
Чаще всего с жалобами на плохое самочувствие из-за магнитных бурь обращаются люди, старше 50 лет, а также страдающие от проблем с сердцем, давлением и других хронических заболеваний. Чаще всего среди симптомов указывают общее недомогание, головную боль, рассеянность и усталость.
Чтобы облегчить самочувствие во время магнитных бурь, врачи советуют поддерживать здоровый образ жизни и следить за общем самочувствием:
- Не перетруждаться, высыпаться и наладить режим сна. Если организм отдохнет, то ему будет проще справляться с любыми внешними воздействиями;
- Разнообразно питаться, добавив в рацион богатые витаминами и минералами продукты. Также стоит не забывать пить много воды — это улучшает кровообращение и помогает от головных болей;
- Регулярно заниматься физической активностью. Спорт и прогулки помогут повысить тонус организма.
Если же со здоровьем все в порядке, а правильный образ жизни не спасает от магнитных бурь, то стоит сходить на консультацию к терапевту. Врач поможет определить, не является ли метеозависимость одним из симптомов скрытых хронических заболеваний.
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