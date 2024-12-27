Пермские гаишники станцевали с Дедом Морозом

В Перми состоялся яркий танцевальный флешмоб в поддержку безопасности на дорогах. В преддверии зимних школьных каникул его провела городская Госавтоинспекция, сообщается в telegram-канале ведомства.
«Школьники вместе с Дедом Морозом и полицейскими акцентировали внимание пешеходов на важности использования световозвращающих элементов — „фликеров“. Танцевальный флешмоб не только развлек детей, но и стало замечательной инициативой по повышению безопасности пешеходов. Такой креативный подход к обучению правил дорожного движения вдохновил многих прохожих», — указано в telegram-канале ГАИ.
Уточняется, что ношение светоотражающих элементов пешеходами снижает риск дорожно-транспортных происшествий. В темноте водитель может заметить пешехода слишком поздно, когда тот уже рядом с автомобилем, и не успеет затормозить. Световозвращающие элементы позволяют лучше видеть пешеходов на неосвещенных дорогах. При ближнем свете фар пешехода без таких элементов можно разглядеть на расстоянии 25–50 метров, а с ними — на 150–200 метров. При дальнем свете видимость увеличивается до 350 метров. Это дает водителю больше времени, чтобы предотвратить наезд.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что прогулка в темноте без светоотражателей закончилась для пермяка под колесами автомобиля. На трассе Пермь — Березники автомобиль насмерть сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы
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