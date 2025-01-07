ВСУ за сутки лишились 10 танков в Курской области

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ВСУ в Курской области за сутки понесли значительные потери
ВСУ в Курской области за сутки понесли значительные потери Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные в курском приграничье за сутки уничтожили 10 танков армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны. 

«За сутки военные Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили 10 украинских танков в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве в telegram-канале. Потери ВСУ за сутки составили более 325 бойцов, три артиллерийских орудия, три миномета и одиннадцать боевых бронированных машин. 

Живая сила противника была ликвидирована во время операции экипажа вертолета Ми-35М. При этом ВС РФ поразили опорный пункт украинской армии, передает RT

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Российские военные в курском приграничье за сутки уничтожили 10 танков армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.  «За сутки военные Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили 10 украинских танков в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве в telegram-канале. Потери ВСУ за сутки составили более 325 бойцов, три артиллерийских орудия, три миномета и одиннадцать боевых бронированных машин.  Живая сила противника была ликвидирована во время операции экипажа вертолета Ми-35М. При этом ВС РФ поразили опорный пункт украинской армии, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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