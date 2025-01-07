Российские военные в курском приграничье за сутки уничтожили 10 танков армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
«За сутки военные Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили 10 украинских танков в Курской области», — заявили в оборонном ведомстве в telegram-канале. Потери ВСУ за сутки составили более 325 бойцов, три артиллерийских орудия, три миномета и одиннадцать боевых бронированных машин.
Живая сила противника была ликвидирована во время операции экипажа вертолета Ми-35М. При этом ВС РФ поразили опорный пункт украинской армии, передает RT.
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