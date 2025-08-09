Российские военные нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
«Минобороны России распространило кадры уничтожения пункта временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившегося в промзоне на окраине населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. В ведомстве также уточнили, кадры объективного контроля зафиксировали удар авиабомбы ФАБ-3000.
По данным Минобороны, применение авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции позволило добиться прямого попадания по объекту. Разведывательные беспилотные летательные аппараты зафиксировали полное разрушение здания, в котором, согласно информации ведомства, находились украинские военнослужащие.
