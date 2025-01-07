РЕН ТВ: школьница отдала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти родителей

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Мошенники угрожали девочке расправе над ее родителями, чтобы получить деньги
Мошенники угрожали девочке расправе над ее родителями, чтобы получить деньги Фото:

Московская школьница передала мошенникам около 500 тысяч рублей в надежде спасти своих родителей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«С 15-летней москвичкой связался неизвестный оператор <...>, просил отправить ему данные платежных карт. <...> Школьница передала ей (мошеннице) конверт с наличными в размере 465 тысяч рублей», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале.

Мошенники выдвигали угрозы в адрес девочки и ее родителей. Под воздействием психологического давления, пострадавшая согласилась на встречу в парке, где передала деньги девушке в черном пальто. В настоящее время по инциденту проводится проверка.

Ранее пресс-служба правительства РФ объявила о реформировании списка лицензий, необходимых для предоставления услуг связи, в целях предотвращения телефонного мошенничества. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, передает РАПСИ.

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Московская школьница передала мошенникам около 500 тысяч рублей в надежде спасти своих родителей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «С 15-летней москвичкой связался неизвестный оператор <...>, просил отправить ему данные платежных карт. <...> Школьница передала ей (мошеннице) конверт с наличными в размере 465 тысяч рублей», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале. Мошенники выдвигали угрозы в адрес девочки и ее родителей. Под воздействием психологического давления, пострадавшая согласилась на встречу в парке, где передала деньги девушке в черном пальто. В настоящее время по инциденту проводится проверка. Ранее пресс-служба правительства РФ объявила о реформировании списка лицензий, необходимых для предоставления услуг связи, в целях предотвращения телефонного мошенничества. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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