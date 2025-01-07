РЕН ТВ: школьница отдала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти родителей

Московская школьница передала мошенникам около 500 тысяч рублей в надежде спасти своих родителей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«С 15-летней москвичкой связался неизвестный оператор <...>, просил отправить ему данные платежных карт. <...> Школьница передала ей (мошеннице) конверт с наличными в размере 465 тысяч рублей», — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале.
Мошенники выдвигали угрозы в адрес девочки и ее родителей. Под воздействием психологического давления, пострадавшая согласилась на встречу в парке, где передала деньги девушке в черном пальто. В настоящее время по инциденту проводится проверка.
Ранее пресс-служба правительства РФ объявила о реформировании списка лицензий, необходимых для предоставления услуг связи, в целях предотвращения телефонного мошенничества. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, передает РАПСИ.
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