В вагоне электрички пассажиры заметили той-терьера, который, дрожа, лежал в углу и никого к себе не подпускал. Рядом с животным был пакет с пеленками и дорогим кормом. Когда информация о собаке распространилась в соцсетях, волонтеры из Московской области ринулись искать животное, но не смогли его найти. Об этом пишут журналисты.
«Почти 700 человек разыскивают маленькую и милую брошенную собаку по всему Подмосковью. Кто-то бросил ее в вагоне электрички с пакетом пеленок и кормом. <...> Той-терьера заметил один из пассажиров электрички Сергиев Посад — Москва утром 11 января», — передает telegram-канал Baza, выложив соответствующее видео. Когда спустя время волонтеры попытались забрать животное, его уже на месте не было. Причем той-терьера не видели ни другие пассажиры электрички, ни кондукторы.
Волонтеры в своем чате рассказали, что история с собакой показалась им странной и подозрительной. Одна супружеская пара сообщила, что нашла собаку и временно забрала ее к себе, после чего супруги разместили в чате ее фотографию и уведомили, что не могут ее оставить. Несколько человек предложили свою помощь в передержке и связались с нашедшими.
«После начались непонятки, типа, эта его бывшая жена зачем-то повезла собаку в клинику, где ее и оставила, ночью потеряла телефон и сумку, не могла вспомнить адрес. Затем на утро вспомнила адрес клиники, и оттуда отдала эту собаку своим призрачным знакомым. К волонтерам собака не попала», — рассказали добровольцы. Их слова передает РИА Новости.
Затем забравшие собаку люди прислали в чат фото с той-терьером, но выяснилось, что это не та собака. Волонтеры продолжают попытки разобраться в ситуации.
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