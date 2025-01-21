Путин обратился к Эрдогану после пожара в турецком отеле, унесшем жизни 66 человек

Путин выразил соболезнования Эрдогану и родственникам погибших в турецком отеле
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Путин выразил соболезнования Эрдогану
Путин выразил соболезнования Эрдогану Фото:

Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. В результате ЧП погибли 66 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводится обращение Путина на сайте Кремля.

Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном здании отеля на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Количество погибших возросло до 66, еще 51 человек пострадал.

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Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. В результате ЧП погибли 66 человек. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводится обращение Путина на сайте Кремля. Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном здании отеля на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Количество погибших возросло до 66, еще 51 человек пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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