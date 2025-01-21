Путин обратился к Эрдогану после пожара в турецком отеле, унесшем жизни 66 человек

Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. В результате ЧП погибли 66 человек.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводится обращение Путина на сайте Кремля.
Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном здании отеля на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Количество погибших возросло до 66, еще 51 человек пострадал.
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