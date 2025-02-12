Колонна с военными РФ и секретариатом МАГАТЭ на ЗАЭС подверглась атакам
Автоколонна, в которой находились российские военные и эксперты из секретариата МАГАТЭ, стала объектом нападения во время выезда с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На колонну были совершены атаки с использованием дронов и минометного обстрела. В интернете появилось соответствующее видео.
«... появились кадры срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ в Запорожской области», — пишет ТАСС. На видео видно, как украинские военные сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ.
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