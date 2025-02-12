Появилось видео срыва ротации экспертов МАГАТЭ в Запорожской области

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Колонна с военными РФ и секретариатом МАГАТЭ на ЗАЭС подверглась атакам
Колонна с военными РФ и секретариатом МАГАТЭ на ЗАЭС подверглась атакам Фото:

Автоколонна, в которой находились российские военные и эксперты из секретариата МАГАТЭ, стала объектом нападения во время выезда с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На колонну были совершены атаки с использованием дронов и минометного обстрела. В интернете появилось соответствующее видео.

«... появились кадры срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ в Запорожской области», — пишет ТАСС. На видео видно, как украинские военные сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ.

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Автоколонна, в которой находились российские военные и эксперты из секретариата МАГАТЭ, стала объектом нападения во время выезда с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). На колонну были совершены атаки с использованием дронов и минометного обстрела. В интернете появилось соответствующее видео. «... появились кадры срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ в Запорожской области», — пишет ТАСС. На видео видно, как украинские военные сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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