МИД РФ: колонна с военными РФ и секретариатом МАГАТЭ на ЗАЭС подверглась атакам

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Колонна с военными России и экспертами секретариата МАГАТЭ, которая должна была покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), подверглась атакам с применением дронов и минометного огня. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел России.
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