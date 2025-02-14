Одна из стран ЕС пришла в восторг из-за решений Трампа по Украине

Сийярто: Венгрия не одинока по украинскому вопросу после прихода Трампа
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Венгрия не одинока по украинскому вопросу после прихода Трампа
Венгрия не одинока по украинскому вопросу после прихода Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

После прихода Дональда Трампа к власти в США, Венгрия больше не одинока в вопросе продвижения мира на Украине. Трамп сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, что ранее было сложно из-за обвинений в связях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

«Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, либо шпион [президента РФ Владимира] Путина, пропагандист Кремля, кто угодно — не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии», — сказал министр в интервью РИА Новости. Он отметил, что раньше о мире говорила только Венгрия, за что подвергались нападкам. Но теперь они больше не одиноки, подытожил Сийярто. 

Действия Дональда Трампа, начавшего мирные переговоры с Россией без предварительных консультаций с европейскими лидерами, вызвали разногласия среди западных стран. Это привело к тому, что вопрос украинского конфликта стал рассматриваться как двусторонний между США и Россией. 

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После прихода Дональда Трампа к власти в США, Венгрия больше не одинока в вопросе продвижения мира на Украине. Трамп сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, что ранее было сложно из-за обвинений в связях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.  «Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, либо шпион [президента РФ Владимира] Путина, пропагандист Кремля, кто угодно — не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии», — сказал министр в интервью РИА Новости. Он отметил, что раньше о мире говорила только Венгрия, за что подвергались нападкам. Но теперь они больше не одиноки, подытожил Сийярто.  Действия Дональда Трампа, начавшего мирные переговоры с Россией без предварительных консультаций с европейскими лидерами, вызвали разногласия среди западных стран. Это привело к тому, что вопрос украинского конфликта стал рассматриваться как двусторонний между США и Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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