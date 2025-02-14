Одна из стран ЕС пришла в восторг из-за решений Трампа по Украине

После прихода Дональда Трампа к власти в США, Венгрия больше не одинока в вопросе продвижения мира на Украине. Трамп сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, что ранее было сложно из-за обвинений в связях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, либо шпион [президента РФ Владимира] Путина, пропагандист Кремля, кто угодно — не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии», — сказал министр в интервью РИА Новости. Он отметил, что раньше о мире говорила только Венгрия, за что подвергались нападкам. Но теперь они больше не одиноки, подытожил Сийярто.
Действия Дональда Трампа, начавшего мирные переговоры с Россией без предварительных консультаций с европейскими лидерами, вызвали разногласия среди западных стран. Это привело к тому, что вопрос украинского конфликта стал рассматриваться как двусторонний между США и Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.