На Западе рассказали, что разрушил Трамп одним звонком Путину

Президент США Дональд Трамп подорвал единство западных стран, начав мирные переговоры с Россией без консультаций с европейскими лидерами. Об этом пишет французская газета Le Monde.
«Без консультаций с европейскими лидерами американский президент [Дональд Трамп] подробно побеседовал с президентом России [Владимиром Путиным]», — отмечается в материале. По словам издания, этот шаг Трампа означает начало открытых мирных переговоров. Журналисты акцентируют внимание на том, что такой шаг подрывает действия стран Запада, которые ранее обсуждали потенциальные переговоры конфиденциально.
Авторы Le Monde также указывают, что действия Трампа могут быть истолкованы как попытка переформатировать подход к украинскому конфликту, рассматривая его как «двусторонний вопрос» с Россией. Причем до этого европейские лидеры планировали решать вопрос с Украиной без открытого участия РФ.
Переговоры между государственными лидерами России и США состоялись накануне. Мнение стран Запада разделились. В то же время генсек НАТО Марк Рютте выразил полную поддержку мирным переговорам по Украине. Причем до этого он активно выступал за продолжение конфликта, призывая ЕС продолжать поддержку Киева.
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