Агроном раскрыл секрет хорошего урожая

Для получения хорошего урожая предварительно следует замачить семена в подсоленной воде. Об этом сообщил агроном садово-архитектурного колледжа Дмитрий Петров.
«Чтобы отделить качественные семена от пустых, понадобится раствор: чайная ложка соли на стакан воды. Опустите семена в раствор на 10-15 минут. Полновесные семена опустятся на дно, а пустые всплывут. После процедуры промойте семена чистой водой», — заявил Петров. Его слова приводит aif.ru.
Эксперт также подчеркнул важность использования биопрепаратов и растворов для стимулирования роста и повышения устойчивости растений к стрессам и болезням. Он рекомендует использовать такие препараты, как Эпин и Циркон, которые способствуют более активному развитию молодых растений.
Кроме того, агроном заявил, что для хорошего урожая замачивать семена следует строго по времени. Например, для огурцов и кабачков необходимо 12-15 часов, тогда как для томатов и перца — до 36 часов. Также он напомнил о необходимости проводить посев на рассаду за 4-6 недель до высадки в грунт.
Ранее агроном Михаил Воробьев подчеркивал важность своевременной посадки рассады для получения качественного урожая, особенно для таких культур, как перцы и высокорослые томаты, которые требуют длительного периода развития. Он рекомендовал начинать выращивание рассады в феврале, чтобы растения успели хорошо развиться к началу сезона.
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