Офис Нетаньяху: в Секторе Газа находится еще 73 заложника

Радикально настроенные повстанцы в секторе Газа продолжают удерживать 73 человека в заложниках. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем telegram-канале.
«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего», — говорится в сообщении.
Один из оставшихся заложников — уроженец Донбасса Максим Харкин. Российские дипломаты активно занимаются освобождением россиянина. В частности, гражданин России и Израиля Александр Труфанов вместе с двумя другими израильскими заложниками был освобожден из плена ХАМАС спустя 500 дней, напоминает «Царьград». Это произошло в рамках соглашения по прекращению огня в Газе. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил удовлетворение по поводу освобождения заложников. Он подчеркнул, что вопрос освобождения Труфанова был в числе приоритетных для российской дипломатии, и отметил активные усилия российских дипломатов, направленные на то, чтобы его имя было включено в список на первом этапе реализации соглашения.
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