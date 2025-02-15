15 февраля 2025

Офис Нетаньяху: в Секторе Газа находится еще 73 заложника

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из оставшихся заложников- россиянин Харкин
Один из оставшихся заложников- россиянин Харкин Фото:

Радикально настроенные повстанцы в секторе Газа продолжают удерживать 73 человека в заложниках. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем telegram-канале. 

«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего», — говорится в сообщении

Один из оставшихся заложников — уроженец Донбасса Максим Харкин. Российские дипломаты активно занимаются освобождением россиянина. В частности, гражданин России и Израиля Александр Труфанов вместе с двумя другими израильскими заложниками был освобожден из плена ХАМАС спустя 500 дней, напоминает «Царьград». Это произошло в рамках соглашения по прекращению огня в Газе. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил удовлетворение по поводу освобождения заложников. Он подчеркнул, что вопрос освобождения Труфанова был в числе приоритетных для российской дипломатии, и отметил активные усилия российских дипломатов, направленные на то, чтобы его имя было включено в список на первом этапе реализации соглашения.

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Радикально настроенные повстанцы в секторе Газа продолжают удерживать 73 человека в заложниках. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем telegram-канале.  «В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего», — говорится в сообщении.  Один из оставшихся заложников — уроженец Донбасса Максим Харкин. Российские дипломаты активно занимаются освобождением россиянина. В частности, гражданин России и Израиля Александр Труфанов вместе с двумя другими израильскими заложниками был освобожден из плена ХАМАС спустя 500 дней, напоминает «Царьград». Это произошло в рамках соглашения по прекращению огня в Газе. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов выразил удовлетворение по поводу освобождения заложников. Он подчеркнул, что вопрос освобождения Труфанова был в числе приоритетных для российской дипломатии, и отметил активные усилия российских дипломатов, направленные на то, чтобы его имя было включено в список на первом этапе реализации соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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