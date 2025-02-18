Винник учил русскому языку американских заключенных

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, находясь в американской тюрьме, учил всех заключенных русскому языку. Об этом журналистам рассказала его мать, Вера Винник.
«Он много рассказывает о том, как к нему хорошо относились, когда слышали, что он русский. Александр в американской тюрьме учил всех русскому языку», — рассказала Винник. Его слова передает News.ru.
Винник переживала, что над ее сыном будут издеваться в тюрьме США, однако опасения не подтвердились. Александр уравновешенный и спокойный, никому не желает зла, добавила женщина.
Ранее «Ридус» писал, что недавно освободившийся из американской тюрьмы Александр Винник рассказал о методах давления, которые применялись в США для вынесения обвинений. Он заявил, что американские власти не имели против него никаких доказательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.