Винник учил русскому языку американских заключенных

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По словам матери Винника, ее сын в американской тюрьме учил всех русскому языку
По словам матери Винника, ее сын в американской тюрьме учил всех русскому языку Фото:

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, находясь в американской тюрьме, учил всех заключенных русскому языку. Об этом журналистам рассказала его мать, Вера Винник.

«Он много рассказывает о том, как к нему хорошо относились, когда слышали, что он русский. Александр в американской тюрьме учил всех русскому языку», — рассказала Винник. Его слова передает News.ru.

Винник переживала, что над ее сыном будут издеваться в тюрьме США, однако опасения не подтвердились. Александр уравновешенный и спокойный, никому не желает зла, добавила женщина.

Ранее «Ридус» писал, что недавно освободившийся из американской тюрьмы Александр Винник рассказал о методах давления, которые применялись в США для вынесения обвинений. Он заявил, что американские власти не имели против него никаких доказательств.

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Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, находясь в американской тюрьме, учил всех заключенных русскому языку. Об этом журналистам рассказала его мать, Вера Винник. «Он много рассказывает о том, как к нему хорошо относились, когда слышали, что он русский. Александр в американской тюрьме учил всех русскому языку», — рассказала Винник. Его слова передает News.ru. Винник переживала, что над ее сыном будут издеваться в тюрьме США, однако опасения не подтвердились. Александр уравновешенный и спокойный, никому не желает зла, добавила женщина. Ранее «Ридус» писал, что недавно освободившийся из американской тюрьмы Александр Винник рассказал о методах давления, которые применялись в США для вынесения обвинений. Он заявил, что американские власти не имели против него никаких доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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