В России с 1 августа 2025 года ввели новый класс воздушного пространства H, предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщает Росавиация, прикладывая соответствующую инфографику. На ней наглядно показана структура неба, где можно понять, на какую высоту могут подниматься беспилотники.
«Мишустин подписал постановление о введении совершенно нового класса воздушного пространства „H“ для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов. Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников», — отметил зампред правительства Виталий Савельев. Его слова опубликованы на официальном сайте Росавиации.
Введение класса H позволит упростить порядок выполнения полетов дронов и повысить их безопасность. Теперь БВС с максимальным взлетным весом до 30 кг смогут летать на высоте до 150 метров от поверхности земли или воды без необходимости подачи плана полета при визуальной видимости. Для перевозок и коммерческого использования также предусмотрены специальные маршруты до высоты 3050 метров, где установлен упрощенный разрешительный порядок. Кроме того, закреплены новые требования к оснащению беспилотников аэронавигационными и сигнальными огнями, средствами навигации и контроля.
Маршруты движения дронов будут заранее публиковаться Росавиацией в официальном сборнике аэронавигационной информации, а пилотируемым воздушным судам разрешат пересекать эти коридоры при соблюдении правил визуальных полетов, передает RT. По словам министра транспорта Андрея Никитина, законодательное закрепление отдельного класса для БВС даст толчок развитию гражданских дронов и повысит их интеграцию в транспортную систему страны. Нововведение также позволит снизить стоимость летного часа для беспилотников и расширит возможности их применения в логистике, мониторинге инфраструктуры и других сферах.
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