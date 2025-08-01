Рогозин показал, как девушка-штурман мастерски уничтожила беспилотник ВСУ в небе

Девушка-штурман из состава Центра специальных назначений беспилотных систем «Барс-Сармат» и расчет противовоздушной обороны «Пряника» 345-го десантно-штурмового полка сбили украинский беспилотник Leleka-LR (Army of Drones) в небе под Энергодаром рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил сенатор, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.
«В 12 часов 17 минут бойцами ЦСН беспилотных систем „Барс-Сармат“ совместно с расчетом ПВО „Пряника“ 345-го ДШП под Энергодаром (Запорожская АЭС) был обнаружен и подбит БПЛА Лелека-LR (Army of Drones)», — сообщил Рогозин в своем telegram-канале, отметив, что в состав группировки входит девошка. К посту он прикрепил видеозапись.
По словам Рогозина, первая попытка уничтожить дрон оказалась неудачной из-за нехватки заряда аккумулятора у расчета ПВО, однако со второй попытки бойцам удалось ликвидировать беспилотник. «Сложностью в обнаружении данного БПЛА противника оказался его намеренный обходной маршрут вне радиуса действия РЛС (радиолокационной станции). Опытный расчет сумел навестить „на ощупь“, обеспечив поражение маневренной, пытавшейся улизнуть цели, путем визуального контакта, сближения и тарана», — пояснил Рогозин.
Leleka-LR — современный разведывательный беспилотник производства украино-чешской компании UAC, который оснащен двухосным гиростабилизированным оптико-электронным модулем с 25-кратным оптическим увеличением, тепловизионным каналом и цифровыми алгоритмами сопровождения целей. По данным источника, этот дрон способен находиться в воздухе до 4 часов, лететь на расстояние до 90 км и функционировать на высоте до 2000 метров. Кроме того, Leleka-LR оборудован системами защиты от радиоэлектронной борьбы, несколькими каналами связи с алгоритмами шифрования и может использоваться совместно с артиллерией и реактивными системами залпового огня.
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