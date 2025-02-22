«Роскосмос» опубликовал кадры вулканической активности на Камчатке

На Камчатке ведется наблюдение за активностью Безымянного вулкана. Он является одним из наиболее активных в мире, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
«Следим за вулканической активностью на Камчатке», — написали представители Роскосмоса в telegram-канале. Вулкан находится в непосредственной близости от Ключевской сопки на восточной стороне полуострова.
Ранее, 7 ноября 2024 года, вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс, который достиг высоты в 11 километров. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила, что в связи с этим был установлен красный уровень авиационной опасности.
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