«Роскосмос» опубликовал кадры вулканической активности на Камчатке

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Безымянный вулкан находится близко к Ключевской сопке
Безымянный вулкан находится близко к Ключевской сопке Фото:

На Камчатке ведется наблюдение за активностью Безымянного вулкана. Он является одним из наиболее активных в мире, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». 

«Следим за вулканической активностью на Камчатке», — написали представители Роскосмоса в telegram-канале. Вулкан находится в непосредственной близости от Ключевской сопки на восточной стороне полуострова.

Ранее, 7 ноября 2024 года, вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс, который достиг высоты в 11 километров. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила, что в связи с этим был установлен красный уровень авиационной опасности.

Кадры вулканической активности на Камчатке
Кадры вулканической активности на Камчатке
Фото:

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На Камчатке ведется наблюдение за активностью Безымянного вулкана. Он является одним из наиболее активных в мире, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».  «Следим за вулканической активностью на Камчатке», — написали представители Роскосмоса в telegram-канале. Вулкан находится в непосредственной близости от Ключевской сопки на восточной стороне полуострова. Ранее, 7 ноября 2024 года, вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс, который достиг высоты в 11 километров. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила, что в связи с этим был установлен красный уровень авиационной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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