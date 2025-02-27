Onet: Европа готовит новый военный союз — без США

Европа может создать новый военный альянс, в который не войдут США, из-за растущего недоверия к Штатам как гаранту безопасности и их предполагаемого сближения с Россией. Такое мнение озвучил политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.
«Понятно, что США больше не видят себя в роли гаранта глобальной безопасности. Планируется масштабное сокращение расходов Пентагона и военного присутствия в Европе. США оставляют Европу наедине с Россией, и это вынуждает европейцев действовать», — заявил Олещук изданию Onet. По мнению аналитика, Европа рассматривает создание собственной армии на базе Евросоюза как ответ на возможное потепление отношений между Москвой и Вашингтоном.
Политолог уточнил, что процесс создания нового альянса осложняется внутренними разногласиями в ЕС. Он считает, что инициатива скорее начнется с консолидации стран, наиболее обеспокоенных якобы российской угрозой.
Ранее сообщалось, что возможное достижение соглашения по Украине, заключенное между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом без участия представителей Европейского союза, может стать серьезной проблемой для европейских лидеров. Они опасаются, что такой сценарий исключит их из высокоуровневых переговоров о будущем континента, что значительно уменьшит их влияние на международной арене.
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