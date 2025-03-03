Песков: у Путина и Трампа с 12 февраля не было публичных контактов

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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков сообщил, что Путин не проводил публичных контактов с Трампом
Песков сообщил, что Путин не проводил публичных контактов с Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом после 12 февраля не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке [между двумя президентами после 12 февраля не было]», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, правда ли между Путиным и Трампом были неоднократные контакты, о которых заявлял последний. 

Телефонный разговор двух президентов состоялся 12 февраля. В ходе него главы РФ и США обсудили, в частности, урегулирование украинского конфликта. После этого Трамп не раз говорил о том, что говорил с Путиным по телефону. В частности, он якобы контактировал с российским президентом перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

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Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом после 12 февраля не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  «Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке [между двумя президентами после 12 февраля не было]», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, правда ли между Путиным и Трампом были неоднократные контакты, о которых заявлял последний.  Телефонный разговор двух президентов состоялся 12 февраля. В ходе него главы РФ и США обсудили, в частности, урегулирование украинского конфликта. После этого Трамп не раз говорил о том, что говорил с Путиным по телефону. В частности, он якобы контактировал с российским президентом перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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