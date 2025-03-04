Вэнс: Вашингтон и Москва сотрудничают по поводу мирного договора по Украине

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Москва и Вашингтон обсуждают важные детали мирного договора, заявил Вэнс
Москва и Вашингтон обсуждают важные детали мирного договора, заявил Вэнс Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США и Россия работают над мирным договором по Украине. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс.

«Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими», — передает слова Вэнса argumenti.ru. Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США выражают желание завершить конфликт на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры с США по Украине не начнутся до восстановления полноценной работы дипломатических миссий. В феврале прошли две встречи между делегациями России и США, на которых обсуждались вопросы нормализации двусторонних отношений и работа дипломатических представительств. На второй встрече в Стамбуле стороны отметили необходимость обеспечения стабильного функционирования дипмиссий и обсудили возвращение российских объектов недвижимости, изъятых в США.

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США и Россия работают над мирным договором по Украине. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс. «Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими», — передает слова Вэнса argumenti.ru. Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США выражают желание завершить конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры с США по Украине не начнутся до восстановления полноценной работы дипломатических миссий. В феврале прошли две встречи между делегациями России и США, на которых обсуждались вопросы нормализации двусторонних отношений и работа дипломатических представительств. На второй встрече в Стамбуле стороны отметили необходимость обеспечения стабильного функционирования дипмиссий и обсудили возвращение российских объектов недвижимости, изъятых в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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